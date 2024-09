Analytik: Bez odloženia zvýšenia ťažby riskuje OPEC+ ďalší pokles cien

Bratislava 5. septembra (TASR) - Ceny ropy klesli v uplynulých dňoch na najnižšiu úroveň za deväť mesiacov, a to pre obavy zo slabej globálnej ekonomiky a Číny. Aliancia OPEC+ je tak stále viac izolovaná s prognózou rastu dopytu v tomto roku, a to o viac ako dva milióny barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Uviedol to vedúci komoditnej stratégie Saxo Bank Ole Hansen.



Táto projekcia je podľa neho viac ako dvojnásobkom predpovede Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), ktorá očakáva menej ako jeden milión barelov denne. "Preto, hoci líbyjské narušenie mohlo otvoriť dvere OPEC+ pre pokračovanie zvyšovania produkcie, počnúc 180.000 barelmi denne od októbra, riziko, že ceny klesnú ešte viac pod želaný a čoraz viac sa vzďaľujúci cieľ skupiny na úrovni 90 USD (81,45 eura) za barel v prípade Brentu, môže viesť k nútenému prehodnoteniu alebo odloženiu tohto rozhodnutia," uviedol Hansen.



Vysvetlil, že na ceny nemal pozitívny vplyv ani výpadok produkcie v Líbyi o jeden milión barelov denne. Situácia v krajine pravdepodobne speje k riešeniu, čo podľa neho poslalo futures na ropu Brent a WTI ešte nižšie, spochybňujúc kľúčovú podporu. "Sadiq al-Kabir, guvernér Líbyjskej centrálnej banky, ktorý stál v centre nedávneho boja o moc, totiž vyhlásil, že existujú silné náznaky, že politické frakcie sa blížia k dohode o prekonaní súčasnej patovej situácie, čo by potenciálne umožnilo obnovenie ťažby ropy," dodal Hansen.



Ekonomické údaje podľa neho poukazujú aj na ďalší pokles výrobnej aktivity a prehlbujúcu sa majetkovú krízu. Prispieva k tomu taktiež rýchla adopcia elektrických a hybridných automobilov, čo ďalej znižuje dopyt po palivách. Marže rafinérií, ktoré sú kľúčovou hnacou silou dopytu po rope, zostávajú podľa Hansena slabé v Európe aj v USA.



TASR vo štvrtok informovala na základe správy Reuters, že OPEC+ sa blíži k dohode o odložení plánovaného zvýšenia ťažby v októbri po tom, čo cena severomorskej ropnej zmesi Brent klesla na najnižšiu úroveň za deväť mesiacov. Uviedli to vo štvrtok dva zdroje zo skupiny.



(1 EUR = 1,105 USD)