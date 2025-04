Analytik: Bitcoin môže ďalej rásť, volatilita však zostáva kľúčová

Bratislava 24. apríla (TASR) - Kryptomenu bitcoin môže tento rok čakať nové historické maximum, ale aj obdobie konsolidácie a výkyvov. Kľúčové budú makroekonomické podmienky aj vývoj sentimentu na trhoch. Poukázal na to v aktuálnom komentári vedúci investičného výskumu v spoločnosti Freedom24 Maxim Manturov.



„Bitcoin sa pravdepodobne bude po zvyšok roka 2025 pohybovať s vyššou volatilitou, ale stále má priestor pre ďalší rast a dosiahnutie nových maxím,“ avizoval analytik. Zároveň upozornil, že bitcoin predstavuje síce atraktívne, avšak rizikové aktívum.



V prospech rastu hovoria podľa neho faktory ako napríklad halving, teda zníženie odmien ťažiarom na polovicu, záujem investorov vďaka schváleným bitcoinovým ETF fondom, či podpora kryptoaktív zo strany novej americkej administratívy.



„Na druhej strane je však potrebné počítať s tým, že trh je naďalej citlivý na vývoj v tradičných segmentoch, najmä ak by došlo k ďalšej korekcii na akciových trhoch alebo sprísneniu menovej politiky. V takom prostredí môže klesnúť chuť investorov podstupovať riziko, čo by mohlo bitcoinu zabrániť vo výraznejšom prelome,“ priblížil Manturov.



V tomto scenári je podľa neho reálne, že sa cena kryptomeny dočasne stabilizuje v pásme 55.000 až 70.000 amerických dolárov (48.182 až 61.323 eur), kým nebude jasnejší smer vývoja svetovej ekonomiky. „Možnosť, že bitcoin tento rok prekoná hranicu 110.000 dolárov, teda zostáva reálna, aj keď cesta k tomuto míľniku bude pravdepodobne sprevádzaná obdobím zvýšenej volatility, korekcií a konsolidácie,“ doplnil odborník.



(1 EUR = 1,1415 USD)