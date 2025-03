Analytik: Brusel by ekonomike EÚ prospel najmä zastavením Green Dealu

Bratislava 16. marca (TASR) - Ekonomike EÚ by Brusel prospel zastavením Green Dealu viac než odplatou USA za Trumpove clá. Uviedol to Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm Trinity Bank.



"Ekonomike Únie by Brusel viac než odplatou za Trumpove clá prospel pozastavením Green Dealu, emisných povoleniek, ESG a ďalších regulácií, ktoré bránia prosperite priemyslu v EÚ vrátane oceliarskeho, a teda aj zbrojného," spresnil.



Energiami sa podľa neho všetko začína vrátane schopnosti a možnosti brániť sa. A energie si Európa, už aj tak znevýhodnená ich relatívnym nedostatkom, ešte navyše umelo zdražuje, napríklad spomínanými povolenkami.



Upozornil, že aj českým oceliarňam dnes hrozí zánik. Kľúčovým dôvodom sú práve pomerne vysoké ceny emisných povoleniek, ktoré podväzujú ich konkurencieschopnosť v svetovom meradle. V dekarbonizácii a ekologizácii výroby pritom už oceliarne podľa neho pokročili.



Poznamenal, že kým americký prezident clá zavádza, ako hovorí, aby amerického spotrebiteľa podporil, EÚ odvetné clá plánuje zaviesť aj napriek tomu, že je presvedčená, že clá spotrebiteľa v EÚ poškodia. Chce ich uplatniť nielen na hliník a oceľ, ale tiež na bourbon a whisky, kozmetiku, elektroniku, sklo, hracie karty, motocykle a ďalší dovoz z USA.



Kovanda dodal, že Brusel sa rozhodol novým clom zaťažiť dovoz z USA za 26 miliárd eur ročne. Mstí sa teda silnejšie, ako keď reagoval na Trumpove clá na oceľ a hliník z roku 2018. Vtedy zaťažil novými clami dovoz z USA iba v objeme asi 7 miliárd eur ročne.