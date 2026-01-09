< sekcia Ekonomika
Analytik: Budúci týždeň môžu ceny pohonných látok stagnovať
Eskalácia napätia medzi Spojenými štátmi a Venezuelou podľa neho opäť otvorila otázku geopolitického rizika na trhu s ropou.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Budúci týždeň môžu ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach stagnovať, prípadne mierne klesnúť o 1 až 2 centy. Predpokladá to analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
„Cena ropy sa po miernom výpredaji opäť vrátila nad úroveň 60 amerických dolárov za barel. Predchádzajúci pokles súvisel najmä s optimistickými vyhliadkami na vyšší objem venezuelskej ropy,“ priblížil odborník.
Eskalácia napätia medzi Spojenými štátmi a Venezuelou podľa neho opäť otvorila otázku geopolitického rizika na trhu s ropou. Z pohľadu energetických trhov však ide skôr o politickú než fundamentálnu udalosť. Poukázal na to, že hoci Venezuela disponuje jednými z najväčších preukázaných zásob ropy na svete, ktoré dosahujú okolo 300 miliárd barelov, jej reálny význam pre globálnu ponuku je v súčasnosti výrazne obmedzený.
„Dlhoročné sankcie, podinvestovanosť ropnej infraštruktúry a technologický úpadok spôsobili, že produkcia krajiny sa pohybuje výrazne pod historickými maximami a predstavuje len zlomok svetovej ťažby. Väčšina tohto objemu navyše smeruje do Ázie a je často obchodovaná s výraznými zľavami,“ vysvetlil Bajzík.
Aj preto bola podľa neho reakcia cien ropy na svetových burzách prakticky zanedbateľná a po správach o eskalácii konfliktu len mierne klesali. „Trh vyhodnotil situáciu ako udalosť bez okamžitého dopadu na globálnu rovnováhu ponuky a dopytu. Venezuela tak zostáva skôr dlhodobým politickým než krátkodobým cenotvorným faktorom na trhu s ropou,“ zhodnotil analytik.
Kľúčovou témou ostáva podľa neho riziko presýtenia trhu. Zoskupenie OPEC+ na svojom poslednom zasadnutí potvrdilo, že ponechá produkčnú politiku nezmenenú minimálne do začiatku roka 2026 a zároveň si nastavilo nový mechanizmus pre budúce kvóty od roku 2027. Súčasne počíta s tým, že v rokoch 2025 až 2026 porastie ťažba mimo OPEC+, najmä v USA, Brazílii, Kanade a Argentíne, čo pridáva tlak na stranu ponuky. „Pokiaľ by sa ešte k tomu v čase obnovila ťažba ropy vo Venezuele, trh by mohol čeliť prebytku aj na dlhšie obdobie,“ doplnil Bajzík.
