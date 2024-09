Analytik: Cena benzínu a nafty by mohla v najbližších týždňoch klesať

Bratislava 6. septembra (TASR) - Ceny pohonných látok by mali v najbližšom období pokračovať v poklese a 95-oktánový benzín by sa mohol na čerpacích staniciach predávať za menej ako 1,5 eura za liter. Nafta by mala skĺznuť až pod 1,4 eura za liter. Ďalší pokles cien na základe vývoja veľkoobchodných cien palív na burze očakáva analytik 365.bank Tomáš Boháček.



"Výhľad pre ceny benzínov a nafty je na Slovensku v najbližšom týždni - dvoch veľmi priaznivý pre motoristov a očakávame, že nebude problém tankovať liter benzínu za menej ako 1,5 eura a cena nafty by sa mohla znížiť pod 1,4 eura. V najbližšom období tak budeme tankovať najlacnejšie od začiatku roku 2022," uviedol Boháček.



Priemerné ceny benzínu na domácich čerpacích staniciach v 35. týždni tohto roka sa znížili o dva centy na liter. Cena 95-oktánového benzínu sa v priemere znížila na 1,529 eura/l a cena 98-oktánového benzínu klesla na 1,737 eura/l. Liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili o 1 cent lacnejšie za priemerných 1,443 eura/l.



V porovnaní s okolitými krajinami tankujeme s výnimkou Rakúska najdrahší benzín, naopak, najlacnejšiu naftu s výnimkou Česka. Ceny benzínu sú u nás priemerne o 14 centov nižšie ako v EÚ a o 19 centov nižšie ako v krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 11 centov ako v EÚ, resp. o 13 centov v porovnaní s eurozónou.



Hlavnou príčinou poklesu cien palív je zníženie cien ropy Brent až na hranicu 73 USD (65,78 eura) za barel (159 litrov).



Najnovšie ekonomické údaje v USA však poskytli pozitívnejší obraz o stave americkej ekonomiky ako najväčšieho spotrebiteľa ropy, a to v prostredí očakávaného znižovania sadzieb FED už budúci týždeň. Pokles sadzieb by mal podporovať ekonomickú aktivitu a dopyt po rope.



Rovnaké očakávania sú aj v eurozóne, kde by znižovanie sadzieb ECB malo stimulovať rast spotreby palív. Krajiny OPEC+ zároveň súhlasili s odložením plánovaného zvýšenia ťažby ropy na október a november, pričom kartel je pripravený v prípade potreby zvyšovanie ďalej pozastaviť. To by malo podľa Boháčka naštartovať korekcie cien ropy na vyššie úrovne a následne aj rast cien palív.



(1 EUR = 1,1097 USD)