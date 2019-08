Analytik: Cena benzínu a nafty v najbližších týždňoch poklesne

Zlacnenie by malo byť v rozsahu 2 až 3 centov za liter. Príčinou je predovšetkým prepad cien ropy na svetových trhoch.

Bratislava 11. augusta (TASR) - Cena benzínu a nafty v najbližších týždňoch poklesne. Zlacnenie by malo byť v rozsahu 2 až 3 centov za liter. Príčinou je predovšetkým prepad cien ropy na svetových trhoch. Uviedol to pre TASR Boris Tomčiak, analytik Finlord, s.r.o.



"Cena ropy Brent poklesla na 58 USD za barel, pričom na začiatku mesiaca cena atakovala takmer 65 dolárov. Príčinou sú obavy zo slabého globálneho dopytu po tejto komodite," priblížil.



Medzinárodná energetická agentúra podľa jeho slov vydala v piatok (9. 8.) svoj výhľad. V ňom opäť znížila predpoveď rastu spotreby tejto komodity. Kartel OPEC síce produkuje najmenej ropy za posledných 5 rokov, ale aj tak je na trhu momentálne prebytok ropy.



Dodal, že agentúra očakáva, že v druhej polovici roka sa prebytok ropy zníži. "Preto nečakáme ďalší výraznejší prepad ceny ropy. Ropa by sa mala v najbližších týždňoch obchodovať na úrovni 60 dolárov za barel," uzavrel Tomčiak.



(1 EUR = 1,1198 USD)