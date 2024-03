Analytik: Cena kakaa zaznamenala najväčší mesačný skok za 22 rokov

Bratislava 6. marca (TASR) - Cena kakaa vzrástla o viac ako tretinu a zaznamenala najväčší mesačný skok za posledných 22 rokov. Dôvodom bol nepriaznivý vývoj v západnej Afrike, kde silné dažde poškodili tamojšiu úrodu. Tento región pritom predstavuje asi 75 % celosvetovej produkcie. Informoval o tom v stredu komoditný analytik Saxo Bank Ole Hansen.



"Silné dažde na začiatku sezóny poškodili úrodu. V dôsledku toho sa začali šíriť choroby ešte skôr, ako starnúce stromy museli zabojovať s teplom a suchom. Všetky tieto zmeny prispeli k zníženiu produkcie. Keďže drobní farmári mali veľmi nízke príjmy, budú aj naďalej bojovať s tým, aby si mohli dovoliť potrebné, ale drahé pesticídy a hnojivá na boj proti chorobám a zároveň zachovať produkciu zo starnúcich stromov," vysvetlil analytik.



Rallye, ktoré nabralo na sile koncom minulého roka, znamenalo podľa neho prudký nárast cien futures v New Yorku. Ide o zmluvy uzatvorené v súčasnosti o povinnosti predať alebo kúpiť aktívum v budúcnosti. Nárast predstavoval rekordnú úroveň nad 6000 USD (5530,46 eura) za tonu kakaa, čo je približne 2,5-krát viac ako päťročný priemer zaznamenaný pred vlaňajškom.



Ako uviedol analytik, dovoz kakaa od pestovateľov do prístavov na Pobreží Slonoviny je v súčasnosti približne o tretinu nižší, ako bol v minulom roku. Nakoľko nevyzerá dobre ani úroda z polovice sezóny, vyvoláva to obavy o dostupnosť kakaa potrebného pre splnenie už dohodnutých predajov. "To by mohlo spôsobiť, že niektorí z hlavných producentov čokolády budú nútení vstúpiť na trh termínovaných obchodov, aby si zabezpečili dodávky a neúmyselne sa tak zmenia na kupujúcich futures namiesto bežnej zaisťovacej činnosti," dodal Hansen.



(1 EUR = 1,0849 USD)