Analytik: Cena kávy na trhu je v budúcom roku otázna

Bratislava 2. decembra (TASR) - V budúcom roku sa očakáva mimoriadne veľká celosvetová produkcia 174 miliónov vriec kávy, pričom dopyt presiahne rekordných 170 miliónov vriec. Pokiaľ sa však produkcia kávy v Brazílii nezotaví, trh môže byť v aktuálnej sezóne blízko deficitu. Uviedol to analytik spoločnosti XTB Marek Nemky.



Ceny kávy podľa analytika vzrástli, po pomerne dlhom poklese, v októbri tohto roka. Oživenie cien súviselo s klesajúcimi zásobami a neistotou v súvislosti s poveternostným javom El Niňo, ktorý má tendenciu výrazne ovplyvňovať zmeny v oblasti teplôt a zrážok. To by mohlo vystaviť úrodu kávy nižším výnosom. Na druhej strane, prognózy podľa Nemkyho v súčasnosti poukazujú takmer na rekordný rast produkcie brazílskej kávy.



"Okrem toho Brazília v súčasnosti vyváža takmer najviac v histórii, čo je v rozpore s obrazom extrémne nízkych zásob kávy. Napriek tomu špekulanti výrazne znížili počet krátkych pozícií na trhu, čo naznačuje ďalšie oživenie cien. Hovorí o tom aj sezónnosť na trhu s kávou, ktorá zvyčajne naznačuje vyššie ceny na konci roka," objasnil Nemky.



Nedostatočná dostupnosť kávy viedla podľa analytika k veľmi silnému nárastu cien kávy k blízkosti 250 centov za libru v predchádzajúcom roku. Išlo pritom o najvyššie úrovne za viac ako desať rokov. Nemky dodal, že nízke zásoby certifikovanej kávy sú výsledkom jej nadmernej úrody po celom svete.



V jednej chvíli pritom spôsobila pokles cien pod 100 centov za libru. "Odhaduje sa, že limitné náklady na produkciu kávy na menších plantážach sú minimálne 120 centov za libru. Vzhľadom na to, že ceny zostávajú roky nízke, produkcia certifikovanej kávy výrazne klesla," objasnil analytik.



Upozornil aj na skutočnosť, že od 1. decembra sa menia pravidlá certifikácie kávy v skladoch ICE. Káva, ktorá ležala v skladoch príliš dlho, mohla doteraz dostať "starobný trest", ktorý predstavoval pokutu niekoľkých centov za libru kávy. Aby obchodníci nepredávali kávu za nižšie sumy, vyťahovali kávu zo skladu a recertifikovali ju alebo predávali mimo zmluvného trhu.



"Mnoho účastníkov tohto trhu v posledných mesiacoch sťahuje zásoby z burzy, aby sa vyhli penalizácii staroby, čo viedlo k masívnemu poklesu zásob. Po prvom decembri uvidíme, či bol trh skutočne taký napätý a či sa skôr stiahnuté zásoby vrátia na trh," uzavrel Nemky.