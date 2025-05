Analytik: Cena ropy ďalej klesá, prinesie dobré správy pre motoristov

Bratislava 2. mája (TASR) - Vývoj veľkoobchodných cien v Rotterdame kopíroval vývoj cien ropy na medzinárodných trhoch. Veľkoobchodné ceny opäť začali mierne klesať a tak nižšie ceny bude vidieť aj naďalej, pričom by mohlo dôjsť ešte k ďalšiemu zníženiu cien pohonných látok na čerpacích staniciach. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov XTB.



„V pondelok 5. mája 2025 sa uskutoční stretnutie ôsmich krajín OPEC+, na ktorom sa rozhodne o úrovni produkcie na jún tohto roka,“ priblížil.



Najnovšie makroekonomické údaje z USA podľa neho naznačujú spomaľovanie americkej ekonomiky. Reálny hrubý domáci produkt (HDP) v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom klesol, pričom ide o prvý pokles za posledné tri roky. „Tento prepad však do veľkej miery spôsobil nárast podnikových importov, keďže firmy sa pripravovali na možnú zmenu colnej politiky v súvislosti s návratom Donalda Trumpa k moci,“ dodal Nemky.