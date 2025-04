Analytik: Cena vajec v ČR stúpla v marci 2025 medziročne o 46 %

Bratislava 17. apríla (TASR) - Vajcia v Česku zdražujú najviac v EÚ. Tento rok v marci cena vajec v ČR stúpla medziročne o 46 %. Druhý najväčší nárast registrovali na Slovensku, o 29,8 %, kým tretie skončilo Maďarsko, kde vajcia medziročne zdraželi o 26,1 %. Upozornil na to Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm Trinity Bank odvolávajúc sa na údaje, ktoré zverejnil Eurostat.



Priblížil, že v ČR vajcia zdražujú výraznejšie ako v krajinách EÚ, ktorých chovy hydiny sú aktuálne omnoho silnejšie zasiahnuté vtáčou chrípkou. Ide hlavne o Maďarsko, Poľsko, Nemecko a Taliansko.



Upozornil, že podľa údajov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín napríklad v Maďarsku v období od októbra minulého roku do prvej polovice marca tohto roku zaznamenali 211 výskytov vtáčej chrípky v chovoch hydiny, v Česku však iba tri.



Vysvetlil, že vysoká cena vajec je však v Česku vedľa sezónnosti a tohtoročného rýchlejšieho nárastu dopytu v porovnaní s ponukou, ktorú obmedzuje vtáčia chrípka, dôsledkom špecificky českej príčiny. Tou je podľa neho fakt, že si Česi sami „strelili do nohy“ zákazom pomerne lacného klietkového chovu nosníc.



Podčiarkol, že na jednotnom vnútornom trhu EÚ budú naďalej pôsobiť chovatelia, napríklad poľskí, ktorí budú ťažiť z výhodnosti lacného chovu v klietkach, kým ich českí konkurenti majú prejsť na nákladnejšie typy chovov na podstielke či vo voliére.



Dodal, že nárast cien vajec nemusí byť tak razantný, ak cenový dopad welfare chovov utlmí zvýšený dovoz zo zahraničia, napríklad zo spomínaného Poľska, kde budú klietkové vajcia naďalej dostupné. „To však znamená, že českí chovatelia stratia časť svojej konkurencieschopnosti. V podstate Česi budú naďalej konzumovať klietkové vajcia, ibaže už nebudú české, ale poľské,“ uzavrel Kovanda.