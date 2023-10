Analytik: Cena zlata dosiahla najvyššie hodnoty za 4 týždne

Bratislava 21. októbra (TASR) - Zlato, ktoré je považované za bezpečné útočisko pre investície, sa v poslednom období oddeľuje od výnosov amerických štátnych dlhopisov. Cena zlata totiž dosiahla svoje najvyššie hodnoty za posledné štyri týždne. Upozornil na to analytik finančných trhov zo spoločnosti XTB Marek Nemky.



Dve triedy aktív, teda zlato a americké štátne dlhopisy, majú obvykle negatívnu koreláciu, pretože vyššie výnosy často odrádzajú investorov od zlata, ktoré samo o sebe neposkytuje žiadne výnosy smerom k americkým štátnym dlhopisom, ktoré v súčasnosti prinášajú výnosnosť nad hranicou 4,8 % ročne (p.a.).



"Zaujímavým trendom je, že zlato sa v krátkom časovom rámci oddeľuje aj od silnejšieho dolára, ktorý opäť zaznamenáva so zlatom negatívnu koreláciu. Silnejší dolár znamená, že zlato je relatívne drahšie pre zvyšok sveta, keďže zlato sa obchoduje v dolároch," uviedol Nemky.



Analytik tiež upozornil, že zahraniční investori môžu menej nakupovať zlato, čo by malo za následok pokles jeho ceny. Avšak dlhodobé posilňovanie dolára je spôsobené aj vyšším úrokovým diferenciálom a pokračujúcou reštriktívnou politikou.



Hodnota zlata rastie aj preto, že v období vysokých rizík na trhu je dopyt po ňom obvykle výrazný. V súčasnosti sa vyskytujú vysoké riziká v podobe opätovného konfliktu na Blízkom východe. Konflikt medzi Izraelom a teroristickou skupinou Hamas sa opäť začal 7. októbra, a od toho dátumu podľa Nemkyho zlato zaznamenáva markantný rast.



"Každým dňom tento konflikt naberá na veľkosti, keďže existujú predpoklady na rozšírenie tohto konfliktu aj na sever krajiny, prípadne vyvstáva riziko o zapojení Iránu do tohto konfliktu. Zlato tak už posledné dva týždne opäť naberá na svojej sile a od začiatku konfliktu sa nachádza o 5 % vyššie," dodal Nemky s tým, že zlato prekonáva už aj kryptomenu Bitcoin, ktorá od začiatku konfliktu posilnila o 2 %.