Analytik: Cenu plynu by mohla stabilizovať jeho doprava z Azerbajdžanu

Bratislava 27. januára (TASR) - Situáciu a cenu plynu by v najbližších týždňoch tiež mohla stabilizovať možnosť, že Ukrajina umožní prepravu azerbajdžanského plynu cez Ukrajinu do Európy. Z tohto transferu, o ktorom hovoril ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj cez víkend, by profitovalo najmä Moldavsko, Slovensko aj Maďarsko. Uviedol to analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



Pripomenul, že Slovensko v posledných týždňoch našlo silného spojenca vo vyjednávaní o plyne v Taliansku, ktoré tiež profitovalo z lacného ruského plynu dopravovaného potrubím a o jeho transfer v tejto forme má naďalej záujem.



Analytik upozornil, že Ukrajina nechce z pochopiteľných dôvodov transportovať ruský plyn, a preto bude podľa neho otázkou, či dokáže Azerbajdžan pokryť dopyt aj bez ruského plynu. "Ceny plynu na víkendové informácie o možnosti obnovy dopravy cez Ukrajinu zatiaľ zásadnejšie nereagovali," podčiarkol analytik.



Zdôraznil, že slovenské domácnosti majú pre túto chvíľu ceny plynu zastropované, čo bude štátny rozpočet v tomto roku stáť približne 300 až 400 miliónov eur. Toto opatrenie ovplyvní pozitívne výšku inflácie. Spotrebitelia však tieto prostriedky vysoko pravdepodobne zaplatia v podobe vyšších daní alebo odvodov.



Dodal, že celkový rast ceny plynu na burze sa prenesie sekundárne aj do konečných cien tovarov a služieb a bude pôsobiť proinflačne. "V rámci konsolidácie by sme mali prejsť od plošných stropovaní k adresnej pomoci a veľmi žiadúca je podpora efektívnejšieho využívania energií (zateplenie či efektívnejšie kúrenie)," uzavrel analytik.