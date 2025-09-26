< sekcia Ekonomika
Analytik: Ceny benzínu a nafty môžu stagnovať
Ceny budú pravdepodobne naďalej oscilovať na úrovni približne jeden až dva centy za liter benzínu či nafty.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Ceny pohonných látok by mali budúci týždeň stagnovať, prípadne pokračovať v miernom raste. Ceny budú pravdepodobne naďalej oscilovať na úrovni približne jeden až dva centy za liter benzínu či nafty. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
„Ceny ropy sa momentálne držia v relatívne úzkom pásme, keďže trh váži riziká geopolitických napätí proti návratu dodatočných objemov na trh,“ priblížil.
Spresnil, že na trhu s ropou sa v posledných dňoch prelínajú správy, ktoré pôsobia oboma smermi. V Iraku a kurdských regiónoch bola dosiahnutá dohoda o obnovení exportu cez ropovod, čo znamená návrat približne 230.000 barelov ropy denne späť na globálny trh.
Irak je druhý najväčší producent ropy v rámci OPEC po Saudskej Arábii. Produkuje približne 4,3-4,5 milióna barelov denne, čo je okolo 4-5 % celosvetovej produkcie ropy. Globálna ťažba je približne 100 miliónov barelov denne. V rámci OPEC+ Irak tvorí asi 10-12 % produkcie kartelu.
„Do diskusie o budúcnosti energetiky v Európe vstúpilo aj Poľsko, ktoré vyzvalo členské krajiny EÚ, aby úplne zastavili odber ruskej ropy najneskôr do roku 2026, pričom argumentuje strategickými a bezpečnostnými rizikami,“ upozornil.
„Naopak, riziká zvyšujú neutíchajúce útoky ukrajinských dronov na ruské rafinérie vrátane veľkého závodu v Kirishi, ktoré vážne narušili tamojšie kapacity,“ dodal analytik XTB.
