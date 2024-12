Analytik: Ceny benzínu a ropy by mali ostať stabilné

Bratislava 6. decembra (TASR) - Ceny benzínu a nafty by mali ostať aj v ďalších mesiacoch stabilné. Uviedol to analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.



"Zasadnutie OPEC výrazne neovplyvnilo ceny ropy napriek tomu, že OPEC sa rozhodol predĺžiť svoje reštrikcie produkcie až do apríla, teda až na druhý kvartál roku 2025, zatiaľ čo svoje reštrikcie mal začať rozpúšťať prvýkrát už v októbri 2024. Trh s ropou sa tak zdá byť v prebytku aj naďalej aj napriek pokračujúcim škrtom," uviedol Nemky.



Pripomenul, že ceny ropy v uplynulom týždni poklesli o 2,97 % a dostali sa na úroveň 72,94 dolárov za barel. "V súčasnosti ich taktiež vidíme mierne nižšie o 1,34 % a nachádzajú sa na cene 71,95 dolárov za barel," doplnil Nemky.



Pokles cien prichádza podľa analytika s nižšou geopolitickou prirážkou po tom, ako nastalo prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom. Upozornil však, že geopolitické riziko neodchádza a na Blízkom východe dochádza k neustálym konfliktom.



"Zmena zásob v Spojených štátoch však poukázala na pokračujúci slabnúci dopyt u najväčšieho spotrebiteľa, teda Spojených štátov, a tak ceny ropy pokračovali v korekcii. V Číne sme však videli mierne pozitívnejšie dáta zo spracovateľského sektora. Avšak po novom roku do toho môžu výraznejšie zasiahnuť protekcionistické politiky Donalda Trumpa aj EÚ. V súčasnosti sa tak ešte stále očakáva prebytok na trhu s ropou," priblížil Nemky.



Zopakoval, že ani zasadnutie OPEC ceny ropy výrazne neovplyvnilo, hoci OPEC sa rozhodol predĺžiť reštrikcie produkcie až do apríla budúceho roka. "Ceny v Rotterdame sú stabilné, dokonca cena nafty mierne klesá, čo signalizuje, že takýto nárast palív, ktoré sme v súčasnosti videli, je len krátkodobý a reaguje ešte na predošlý mierny nárast ropy na svetovom trhu. Zatiaľ nepredpokladám, že by tento nárast mal pretrvávať. Ceny benzínu a nafty by tak stále v rámci ďalších mesiacov mali zostať stabilné," uzavrel Nemky.



(1 EUR = 1,054 USD)