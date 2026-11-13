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Analytik: Ceny benzínu by sa mali stabilizovať na nižších úrovniach
Trhy podľa neho zároveň začínajú počítať s možným prebytkom ropy na svetovom trhu po skončení konfliktu. Situácia však zostáva napätá.
Autor TASR
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Bratislava 13. novembra (TASR) - V najbližších týždňoch sa na slovenských čerpacích staniciach očakáva stabilizácia cien benzínu na nižších úrovniach, pričom priestor na ďalšie mierne zlacňovanie naďalej existuje. Pri nafte síce lacnejšia ropa vytvára priestor na zlacňovanie, obmedzená dostupnosť paliva a vysoké rafinérske marže však môžu tento proces výrazne spomaliť. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB.
„Po výraznom prepade z minulého týždňa ceny ropy pokračujú v poklese aj tento týždeň. Severomorský Brent sa v utorok (10. 11.) dostal na najnižšiu úroveň za posledné dva mesiace a vo štvrtok (12. 11.) sa obchodoval okolo 92 USD za barel. Za poklesom stojí predovšetkým postupné obnovovanie ťažby na Blízkom východe, pričom produkcia krajín OPEC+ v októbri vzrástla najmä vďaka Saudskej Arábii,“ priblížil.
Trhy podľa neho zároveň začínajú počítať s možným prebytkom ropy na svetovom trhu po skončení konfliktu. Situácia však zostáva napätá. Irán odmieta požiadavku USA na odovzdanie obohateného uránu a v Hormuzskom prielive naďalej dochádza k útokom na ropné tankery. Práve tieto faktory v stredu (11. 11.) podporili dočasné oživenie cien ropy. Napriek pretrvávajúcim geopolitickým rizikám tak momentálne na trhu prevládajú očakávania rastúcej ponuky, ktoré vytvárajú priestor na ďalší pokles cien.
„Pokles cien ropy sa naďalej premieta do európskych veľkoobchodných cien pohonných látok, pričom rozdiel medzi vývojom benzínu a nafty sa ešte prehlbuje. Cena benzínu v regióne Amsterdam-Rotterdam-Antverpy (ARA) od svojho októbrového maxima klesla už o viac než 32 %, zatiaľ čo nafta zlacnela približne o 14 %. Len od konca minulého týždňa benzín zlacnel o ďalších 3,6 %, pri nafte predstavuje pokles približne 2 %,“ upozornil.
Nafta však podľa analytika v stredu opäť zdražela takmer o 4 %. Za rozdielnym vývojom stojí predovšetkým napätá situácia na trhu s naftou. Obnovené ukrajinské útoky na ruské rafinérie ohrozujú zotavovanie ruského exportu nafty, pričom jej dostupnosť na svetovom trhu naďalej obmedzujú aj výpadky dodávok z Blízkeho východu. S príchodom zimy navyše rastie dopyt po vykurovacích palivách.
„Naopak, k poklesu cien benzínu prispieva slabší sezónny dopyt a postupné obnovovanie európskych zásob. V najbližších týždňoch preto na slovenských čerpacích staniciach očakávame stabilizáciu cien benzínu na nižších úrovniach, pričom priestor na ďalšie mierne zlacňovanie naďalej existuje. Pri nafte síce lacnejšia ropa vytvára priestor na zlacňovanie, obmedzená dostupnosť paliva a vysoké rafinérske marže však môžu tento proces výrazne spomaliť,“ zdôraznil.
Dodal, že v porovnaní so susednými krajinami zostáva Slovensko pri benzíne najdrahšou krajinou v regióne, hoci cenové rozdiely sa výrazne zmenšili. Liter benzínu stojí na Slovensku 1,691 eura, zatiaľ čo nižšie ceny majú Maďarsko (1,673 eura), Rakúsko (1,670 eura), Česko (1,653 eura) a predovšetkým Poľsko (1,384 eura).
Uzavrel, že pri nafte zostáva najdrahšie Rakúsko s cenou 2,087 eura/l, nasledované Maďarskom (1,985 eura) a Slovenskom (1,965 eura). Lacnejšiu naftu majú v Česku (1,899 eura) a Poľsku (1,753 eura). Vážený priemer Európskej únie výrazne klesol pri oboch palivách a aktuálne dosahuje približne 1,877 eura/l pri benzíne a 2,097 eura/l pri nafte. Slovenské ceny tak naďalej zostávajú pod európskym priemerom.
(1 EUR = 1,1081 USD)
„Po výraznom prepade z minulého týždňa ceny ropy pokračujú v poklese aj tento týždeň. Severomorský Brent sa v utorok (10. 11.) dostal na najnižšiu úroveň za posledné dva mesiace a vo štvrtok (12. 11.) sa obchodoval okolo 92 USD za barel. Za poklesom stojí predovšetkým postupné obnovovanie ťažby na Blízkom východe, pričom produkcia krajín OPEC+ v októbri vzrástla najmä vďaka Saudskej Arábii,“ priblížil.
Trhy podľa neho zároveň začínajú počítať s možným prebytkom ropy na svetovom trhu po skončení konfliktu. Situácia však zostáva napätá. Irán odmieta požiadavku USA na odovzdanie obohateného uránu a v Hormuzskom prielive naďalej dochádza k útokom na ropné tankery. Práve tieto faktory v stredu (11. 11.) podporili dočasné oživenie cien ropy. Napriek pretrvávajúcim geopolitickým rizikám tak momentálne na trhu prevládajú očakávania rastúcej ponuky, ktoré vytvárajú priestor na ďalší pokles cien.
„Pokles cien ropy sa naďalej premieta do európskych veľkoobchodných cien pohonných látok, pričom rozdiel medzi vývojom benzínu a nafty sa ešte prehlbuje. Cena benzínu v regióne Amsterdam-Rotterdam-Antverpy (ARA) od svojho októbrového maxima klesla už o viac než 32 %, zatiaľ čo nafta zlacnela približne o 14 %. Len od konca minulého týždňa benzín zlacnel o ďalších 3,6 %, pri nafte predstavuje pokles približne 2 %,“ upozornil.
Nafta však podľa analytika v stredu opäť zdražela takmer o 4 %. Za rozdielnym vývojom stojí predovšetkým napätá situácia na trhu s naftou. Obnovené ukrajinské útoky na ruské rafinérie ohrozujú zotavovanie ruského exportu nafty, pričom jej dostupnosť na svetovom trhu naďalej obmedzujú aj výpadky dodávok z Blízkeho východu. S príchodom zimy navyše rastie dopyt po vykurovacích palivách.
„Naopak, k poklesu cien benzínu prispieva slabší sezónny dopyt a postupné obnovovanie európskych zásob. V najbližších týždňoch preto na slovenských čerpacích staniciach očakávame stabilizáciu cien benzínu na nižších úrovniach, pričom priestor na ďalšie mierne zlacňovanie naďalej existuje. Pri nafte síce lacnejšia ropa vytvára priestor na zlacňovanie, obmedzená dostupnosť paliva a vysoké rafinérske marže však môžu tento proces výrazne spomaliť,“ zdôraznil.
Dodal, že v porovnaní so susednými krajinami zostáva Slovensko pri benzíne najdrahšou krajinou v regióne, hoci cenové rozdiely sa výrazne zmenšili. Liter benzínu stojí na Slovensku 1,691 eura, zatiaľ čo nižšie ceny majú Maďarsko (1,673 eura), Rakúsko (1,670 eura), Česko (1,653 eura) a predovšetkým Poľsko (1,384 eura).
Uzavrel, že pri nafte zostáva najdrahšie Rakúsko s cenou 2,087 eura/l, nasledované Maďarskom (1,985 eura) a Slovenskom (1,965 eura). Lacnejšiu naftu majú v Česku (1,899 eura) a Poľsku (1,753 eura). Vážený priemer Európskej únie výrazne klesol pri oboch palivách a aktuálne dosahuje približne 1,877 eura/l pri benzíne a 2,097 eura/l pri nafte. Slovenské ceny tak naďalej zostávajú pod európskym priemerom.
(1 EUR = 1,1081 USD)