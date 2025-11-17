< sekcia Ekonomika
Analytik: Ceny kakaa klesli, spotrebiteľské ceny sa však nezmenia
Analytik vysvetlil, že výrobcovia nakupujú surovinu s niekoľkomesačným predstihom, často za ceny z rekordných období.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Po extrémnych výkyvoch na komoditných trhoch sa situácia pri kakau v posledných mesiacoch výrazne mení. Ceny futures kontraktov kakaa v USA spadli na približne 5500 dolárov za tonu, čo je pokles o viac než polovicu oproti historickým rekordom v decembri minulého roka. Spotrebiteľské ceny čokolády sa však pred Mikulášom a Vianocami pravdepodobne nezmenia, informoval v pondelok analytik 365.bank Tomáš Boháček.
„Dôvodom poklesu je zlepšenie ponuky, najmä v Pobreží Slonoviny a Ghane, a slabšia dopytová aktivita v spracovaní kakaa, najmä v Ázii a Brazílii. Investičné banky upozorňujú, že trh je momentálne ‚extrémne prepredaný‘ a hrozí ďalší výpredaj,“ priblížil odborník.
Pre slovenského spotrebiteľa to však podľa neho neznamená okamžitý pokles cien čokoládových výrobkov. Analytik vysvetlil, že výrobcovia nakupujú surovinu s niekoľkomesačným predstihom, často za ceny z rekordných období. Ďalšie náklady, ako energia, balenie, logistika a práca, ostávajú vysoké. Vplyv majú zároveň aj vládne opatrenia, ktoré zvýšili ceny v priebehu tohto roka. V predvianočnej sezóne navyše podľa Boháčka platí, že dopyt je tradične silný, čo obchodníci využívajú na udržanie ziskových marží.
„Naše očakávania predpokladajú, že ceny mikulášskych balíčkov a čokolád pred blížiacimi sa sviatkami pravdepodobne zostanú minimálne na úrovni minulého roka, prípadne porastú o 2 - 4 %, hlavne u prémiových značiek,“ spresnil analytik. Pokles cien kakaa môže podľa neho začať vplývať na ceny čokolády až v druhej polovici roku 2026, ak sa zotaví ponuka a dopyt zostane mierny.
Boháček skonštatoval, že aktuálny pokles cien kakaa je preto dobrou správou pre budúce obdobia, ale pre spotrebiteľa v krátkodobom horizonte budú úspory obmedzené. „Už teraz v predstihu vieme povedať, že tohtoročné sviatky sa nie len pre ceny čokolády opätovne predražia,“ uzavrel odborník.
