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Analytik: Ceny na pumpách by v budúcom týždni mali vodičov potešiť
Analytik spresnil, že situácia na slovenskom trhu s pohonnými látkami zostáva stabilná. Zásobovanie je zabezpečené, Slovnaft pracuje vo vysokej prevádzkovej kapacite.
Autor TASR
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Bratislava 5. júna (TASR) - Ceny na čerpacích staniciach by v budúcom týždni mali vodičov potešiť - mali by sa stabilizovať, resp. mali by mierne klesnúť. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB.
„Pohyby cien ropy odrážajú pretrvávajúcu neistotu okolo rokovaní medzi USA a Iránom o otvorení Hormuzského prielivu. Pokles cien ropy z uplynulých týždňov sa do cien na čerpacích staniciach premietne s oneskorením niekoľkých dní až týždňov. Pri podpise memoranda o porozumení a postupnom otváraní Hormuzského prielivu očakávame pokračovanie poklesu cien, pri zlyhaní rokovaní naopak návrat rastového tlaku,“ vysvetlil.
Spresnil, že situácia na slovenskom trhu s pohonnými látkami zostáva stabilná. Zásobovanie je zabezpečené, Slovnaft pracuje vo vysokej prevádzkovej kapacite. Aktuálne ceny na čerpacích staniciach začínajú odrážať pokles cien ropy z posledných týždňov. „V rámci V4 zostávame najdrahší pri benzíne (1,737 eura/l oproti Česku 1,715 eura/l, Maďarsku 1,687 eura/l a Poľsku 1,418 eura/l). Pri nafte (1,648 eura/l) sme lacnejší ako Maďarsko (1,752 eura/l) a porovnateľní s Českom (1,584 eura/l), výrazne lacnejšie zostáva Poľsko (1,467 eura/l),“ priblížil.
Kľúčovou udalosťou týždňa zostávajú podľa analytika rokovania o 60-dňovom memorande o porozumení medzi USA a Iránom, ktoré by predĺžilo prímerie a otvorilo Hormuzský prieliv. Prezident USA Donald Trump návrh dokumentu vrátil iránskej strane s požiadavkou na presnejšie záväzky v oblasti jadrového programu a na okamžité ukončenie iránskej kontroly nad prielivom po podpise. Dohoda tak zostáva nedokončená.
„Cena ropy Brent v posledných týždňoch výrazne klesla z predchádzajúcich maxím a aktuálne sa pohybuje okolo 97 USD za barel (159 litrov), čo je priaznivý signál pre európskych spotrebiteľov palív. Napriek diplomatickému pokroku však doprava cez Hormuz zostáva obmedzená a energetické trhy sú naďalej citlivé na každý nový signál z rokovaní,“ dodal analytik XTB.
(1 EUR = 1,164 USD)
„Pohyby cien ropy odrážajú pretrvávajúcu neistotu okolo rokovaní medzi USA a Iránom o otvorení Hormuzského prielivu. Pokles cien ropy z uplynulých týždňov sa do cien na čerpacích staniciach premietne s oneskorením niekoľkých dní až týždňov. Pri podpise memoranda o porozumení a postupnom otváraní Hormuzského prielivu očakávame pokračovanie poklesu cien, pri zlyhaní rokovaní naopak návrat rastového tlaku,“ vysvetlil.
Spresnil, že situácia na slovenskom trhu s pohonnými látkami zostáva stabilná. Zásobovanie je zabezpečené, Slovnaft pracuje vo vysokej prevádzkovej kapacite. Aktuálne ceny na čerpacích staniciach začínajú odrážať pokles cien ropy z posledných týždňov. „V rámci V4 zostávame najdrahší pri benzíne (1,737 eura/l oproti Česku 1,715 eura/l, Maďarsku 1,687 eura/l a Poľsku 1,418 eura/l). Pri nafte (1,648 eura/l) sme lacnejší ako Maďarsko (1,752 eura/l) a porovnateľní s Českom (1,584 eura/l), výrazne lacnejšie zostáva Poľsko (1,467 eura/l),“ priblížil.
Kľúčovou udalosťou týždňa zostávajú podľa analytika rokovania o 60-dňovom memorande o porozumení medzi USA a Iránom, ktoré by predĺžilo prímerie a otvorilo Hormuzský prieliv. Prezident USA Donald Trump návrh dokumentu vrátil iránskej strane s požiadavkou na presnejšie záväzky v oblasti jadrového programu a na okamžité ukončenie iránskej kontroly nad prielivom po podpise. Dohoda tak zostáva nedokončená.
„Cena ropy Brent v posledných týždňoch výrazne klesla z predchádzajúcich maxím a aktuálne sa pohybuje okolo 97 USD za barel (159 litrov), čo je priaznivý signál pre európskych spotrebiteľov palív. Napriek diplomatickému pokroku však doprava cez Hormuz zostáva obmedzená a energetické trhy sú naďalej citlivé na každý nový signál z rokovaní,“ dodal analytik XTB.
(1 EUR = 1,164 USD)