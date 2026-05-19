Analytik: Ceny nehnuteľností v SR prekonali hranicu 3000 eur za m2
V prvom štvrťroku tohto roka ceny nehnuteľností vzrástli štvrťročne o 3,4 %, medziročne o 11,3 %. Trh si pritom drží podobnú dynamiku ako minulý rok.
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Ceny nehnuteľností na Slovensku pokračujú v raste a prvýkrát prekonali hranicu 3000 eur za štvorcový meter (m2). Tempo zostáva podobné ako minulý rok, no realitný trh sa nevyvíja rovnomerne. Rýchlejšie rastú ceny bytov než domov a rozdiely medzi regiónmi sa ďalej prehlbujú. Otázkou zostáva, ako sa budú ceny vyvíjať v ďalších mesiacoch, upozornil ekonomický analytik Tatra banky Adam Babinec.
V prvom štvrťroku tohto roka ceny nehnuteľností vzrástli štvrťročne o 3,4 %, medziročne o 11,3 %. Trh si pritom drží podobnú dynamiku ako minulý rok.
„Ceny bytov rastú rýchlejšie ako ceny rodinných domov, pričom rozdiel medzi nimi sa zväčšuje. Ide o jeden z kľúčových trendov na trhu s nehnuteľnosťami,“ uviedol Babinec. Ceny bytov vzrástli štvrťročne o 3,5 % na priemernú úroveň 3378 eur za m2. Ceny domov klesli štvrťročne o 1 % priemerne na 2118 eur za m2.
Rozdiely v cenách nehnuteľností v regiónoch sa prehlbujú. Najrýchlejšie rástli v Prešovskom kraji o 11 %, najpomalšie v Trnavskom kraji o 1,7 %. Podľa analýzy Národnej banky Slovenska (NBS) bol výrazný rast v Prešovskom kraji pravdepodobne spôsobený tým, že sa z ponuky vypredali lacnejšie nehnuteľnosti. V inzerátoch tak zostali skôr drahšie.
„Rozdiely medzi regiónmi tak neovplyvňuje len záujem kupujúcich, ale aj to, aké nehnuteľnosti sú práve v ponuke,“ poukázal analytik. Ako doplnil, dáta vychádzajú z ponukových cien nehnuteľností zverejnených v inzerátoch a realizované ceny, za ktoré sa nehnuteľnosti reálne predali, sa môžu od nich líšiť.
Vývoj cien nehnuteľností úzko súvisí aj s hypotekárnym trhom. V prvom štvrťroku sa priemerná úroková sadzba pohybovala okolo 3,4 %. „Objem nových hypoték bol pritom takmer 1,3 miliardy eur a postupne sa približuje úrovniam z polovice roka 2022, ktoré patrili medzi historicky najsilnejšie. Takýto výrazný dopyt po hypotékach je jedným z faktorov, ktoré tlačia ceny nehnuteľností nahor,“ priblížil Babinec.
Možný vývoj podľa neho ukazujú dva hypotetické scenáre vychádzajúce z predchádzajúceho vývoja. Ak si trh udrží tempo rastu približne o 3 % štvrťročne, ceny by boli o rok vyššie o takmer 13 %. Ak sa rast spomalí približne na 1 % štvrťročne, ceny by boli o rok vyššie zhruba o 4 %. „Dôležitým faktorom do ďalšieho obdobia bude vývoj hypotekárnych sadzieb. Ten môže ovplyvniť dopyt po nehnuteľnostiach a tým aj ich ceny,“ poznamenal analytik.
Ako dodal, realitný trh na Slovensku pokračuje v raste, no čoraz viac vidno, že nejde o jednotný vývoj. Rozdiely medzi bytmi a domami aj medzi regiónmi sa zväčšujú a ďalší vývoj ovplyvnia najmä úrokové sadzby na hypotékach. „Dôležitou otázkou dnes nie je, či ceny nehnuteľností porastú, ale akým tempom budú rásť,“ uzavrel na základe údajov NBS a aktuálnych dát Tatra banky Babinec.
