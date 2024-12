Analytik: Ceny palív by mali byť v nasledujúcich týždňoch stabilné

Bratislava 20. decembra (TASR) - Zásadný rast alebo pokles cien ropy na medzinárodnom trhu je v súčasnosti nepravdepodobný. Momentálne neexistujú výrazné faktory, ktoré by naznačovali cenové výkyvy tejto komodity. V nasledujúcich týždňoch by mal byť preto vývoj cien pohonných látok relatívne stabilný, skonštatoval analytik finančných trhov XTB Marek Nemky. Cenová stabilita bola pritom viditeľná tento týždeň aj na slovenskom trhu, kde sa ceny pohonných látok v medzitýždňovom porovnaní takmer nezmenili.



Na svetových trhoch ceny ropy v priebehu tohto týždňa mierne klesali, podľa analytika predovšetkým po zasadnutí americkej centrálnej banky (Fed), ktorá rozhodovala o úrokových sadzbách a poskytla verejnosti aktualizované ekonomické projekcie na ďalšie roky. "Napriek zníženiu úrokových sadzieb, čo zvyčajne podporuje spotrebu, dlhodobé projekcie Fedu naznačili, že ďalšie znižovanie sadzieb bude pomalšie, než investori očakávali. Tento pomalší výhľad na uvoľňovanie menovej politiky mal negatívny vplyv na očakávanú spotrebu, čo spôsobilo pokles cien ropy," vysvetlil Nemky.



Analytik upriamil pozornosť taktiež na dáta z Číny, ktoré boli podľa neho zmiešané. Priemyselná produkcia mala rásť silným tempom, spotreba domácností však mala zaostávať. Maloobchodné tržby rástli len o tri percentá medziročne, čo je výrazne menej než očakávané päťpercentné tempo a predstavuje sklamanie pre investorov, uviedol odborník.



Veľkoobchodné ceny pohonných látok na burze v Rotterdame momentálne mierne rastú, čo môže signalizovať nepatrné zvýšenie cien palív v nadchádzajúcom týždni, doplnil Nemky. Tento nárast je podľa neho však iba minimálny, a preto by v prípade zvýšenia išlo najmä o korekciu ceny.