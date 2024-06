Analytik: Ceny pohonných hmôt dosiahli dno na najbližšie dva mesiace

Bratislava 21. júna (TASR) - Ceny pohonných hmôt v SR by mali pokračovať v raste. Motoristická sezóna sa postupne začína a svoje dno ceny pohonných hmôt už pravdepodobne na najbližšie dva mesiace dosiahli. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov spoločnosti XTB.



Veľkoobchodné ceny pohonných látok v Rotterdame sa podľa jeho informácií pohybujú podobne ako ceny ropy na burze. V súčasnosti však o čosi rýchlejšie rastú ceny nafty, keďže pravdepodobne po benzíne nie je tak vysoký dopyt a marže na benzíne postupne klesajú. Navyše vidno zvýšené napätie v Rusku, čo môže mierne ohroziť práve zásoby a export nafty.



Zdôraznil, že rast cien primárne ťahal postupný príchod motoristickej sezóny, ale taktiež aj zvýšené geopolitické napätie na Blízkom východe. Konflikt Izraela s Gazou postupne prerastá aj na severnú hranicu, kde Hizballáh útočí na Izrael z dôvodu vyjadrenia podpory Hamasu. Iránske proxy skupiny sú tak naďalej aktívne a Izrael varuje, že by tento cezhraničný konflikt mohol prejsť do výraznej eskalácie.



Nemky podčiarkol, že zvýšené napätie možno pozorovať aj pri konflikte Ruska s Ukrajinou. Ukrajina naďalej útočí na ruskú energetiku a rafinérie, ktoré môžu ohroziť globálnu rovnováhu na trhu.



Analytik dodal, že ceny ropy naďalej rastú a vymazali všetky straty, ktoré prišli po rozhodnutí OPEC-u zo začiatku mesiaca. V danom týždni ceny ropy vzrástli až o 3,77 % a dostali sa nad hranicu 82 USD. Táto cenová reakcia prichádzala po vyššej revízii dopytu od energetických inštitúcií a agentúr IEA a EIA na tento rok.



(1 EUR = 1,0719 USD)