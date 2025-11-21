< sekcia Ekonomika
Analytik: Ceny pohonných látok budú budúci týždeň stabilné
Rafinérie podľa neho bežia približne na 90 percent kapacity a zásoby sú s prichádzajúcou zimou na solídnych úrovniach.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Ceny pohonných látok budú budúci týždeň stabilné, na podobných úrovniach ako doteraz. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
„Ropa čaká na fundament, ktorý jej určí smer. Zaujímavé je, že ropný trh nedrží nad vodou samotná ropa, ale produkty. Marže na nafte a leteckom palive zostávajú zvýšené, a to najmä v Európe. Vidíme to už aj na našich cenách, keď cena nafty je takmer rovnaká ako cena benzínu. Pomáha tomu aj slabší dovoz a občasné technické problémy v rafinériách. Výsledkom je, že aj keď cena ropy klesá, rafinériám sa stále relatívne darí, a to tlmí tempo prepadu ropy ako takej,“ spresnil.
Rafinérie podľa neho bežia približne na 90 percent kapacity a zásoby sú s prichádzajúcou zimou na solídnych úrovniach. „Investori opäť rátajú s tým, že v najbližších rokoch bude sudov skôr dosť než málo. Medzinárodné agentúry zvyšujú odhady ponuky na rok 2026 a hovoria o prebytku, zatiaľ čo rast dopytu vyzerá opatrnejšie,“ doplnil.
„Krátkodobo treba počítať s bočným až mierne klesajúcim trendom. Aby sa nálada výraznejšie otočila, trh by potreboval buď prekvapivé výpadky na strane ponuky, alebo jasné zlepšenie dopytových dát. Inak bude ropa skôr oscilovať v pásmach a reagovať na týždenné čísla o zásobách a na správy z OPEC / Medzinárodnej energetickej agentúry - IEA,“ dodal analytik.
