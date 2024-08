Analytik: Ceny pohonných látok budú klesať aj v najbližších dňoch

Bratislava 30. augusta (TASR) - Ceny pohonných látok by mali naďalej klesať aj v nasledujúcich dňoch. Ďalšie znižovanie cien v minulom týždni bolo výsledkom nižších marží rafinérií, ako aj výsledkom pozitívneho vývoja na trhu s ropou. Informoval o tom v piatok analytik finančných trhov spoločnosti XTB Marek Nemky. Napriek turbulenciám sa podľa neho vďaka nižším maržiam veľkoobchodné ceny pohonných látok na burze v Rotterdame vyvíjajú naďalej na nižších úrovniach.



"Dôvodom výraznej turbulencie na cenách bol primárne vývoj na Strednom východe. Mimo bežného konfliktu medzi Izraelom a Hamasom dochádzalo k problémom v inej krajine. Tentoraz to bola práve Líbya, ktorá produkuje približne 900.000 až 1 milión barelov denne, teda približne jedno percento svetovej ponuky. Niektoré ropné polia už zastavili svoju produkciu a v ohrození je v súčasnosti celá produkcia štátu, keďže tam dochádza k mocenským bojom o to, kto bude kontrolovať centrálnu banku. Ohrozenie takejto produkcie tak vyvolalo prudký rast cien ropy," priblížil analytik.



Tento rast však podľa neho netrval dlho, pričom celosvetovo spoločnosti vykazovali nižšie rafinérske marže z produktov, čo značí nižší dopyt od spotrebiteľov. To mali potvrdiť aj dáta zo Spojených štátov, kde boli čerpania zásob nižšie, ako sa očakávalo. "Spotrebiteľský dopyt po palivách tak následne zníži rafinérsky dopyt po rope a ceny tak zaznamenávajú pokles," vysvetlil Nemky.