Analytik: Ceny pohonných látok budú krátkodobo odolávať rastu

Bratislava 17. januára (TASR) - Ceny pohonných látok budú v dôsledku sankcií naďalej rásť. Výmena administratívy v Spojených štátoch by však mohla zmierniť napätie na trhu. Krátkodobo ceny pohonných látok pravdepodobne zostanú pod tlakom rastu. Uviedol to v piatok analytik finančných trhov zo spoločnosti XTB Marek Nemky.



"Rast cien bol spôsobený najmä oznámením novej vlny sankcií proti Rusku, jeho firmám a tieňovej flotile tankerov. Tieto tankery napriek sankciám doteraz dokázali prepravovať ruskú ropu za cenu nad stanoveným limitom 60 dolárov (58,41 eura) za barel (159 litrov). Spojené štáty zaviedli sankcie na 183 nových lodí, čo znamená, že už viac ako tretina lodí tieňovej flotily čelí obmedzeniam," uviedol Nemky.



Vysvetlil, že sankcie v súčasnosti zasiahli lode, ktoré zabezpečovali asi štvrtinu celkového ruského exportu ropy, pričom väčšina z nich smerovala do Indie a Číny. Čína tak podľa neho bude musieť hľadať alternatívnych dodávateľov, pravdepodobne z Blízkeho východu. Taktiež môže dočasne znížiť dovoz ropy a využiť vlastné zásoby, ak by aktuálne ceny považovala za príliš vysoké.



Rast cien podľa analytika podporuje aj zvýšený dopyt po rope v úvode roka. Podobný vývoj bol podľa neho zaznamenaný aj pri veľkoobchodných cenách pohonných látok v Rotterdame, ktoré v posledných dvoch týždňoch výrazne vzrástli. "Tento nárast sa zatiaľ neodrazil v spotrebiteľských cenách na Slovensku. Rast cien nemusí byť dlhodobý, pretože výmena administratívy v Spojených štátoch budúci týždeň by mohla zmierniť napätie na trhu. Krátkodobo ceny pohonných látok pravdepodobne zostanú pod tlakom rastu," uzavrel.



V priebehu minulého týždňa ceny ropy výrazne vzrástli, pričom najsilnejší rast nastal v piatok. Cena ropy Brent dosiahla 79,76 dolára (77,65 eura) za barel, čo predstavuje nárast o 4,25 % oproti predchádzajúcemu týždňu. Tento trend pokračuje aj tento týždeň, keď cena ropy stúpla na 80,15 dolára (78,03 eura) za barel, teda o ďalších 0,49 %.



(1 EUR = 1,0272 USD)