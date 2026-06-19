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Analytik: Ceny pohonných látok budú klesať aj naďalej
Dôvodom je zníženie ceny ropy po podpise dohody o prímerí medzi USA a Iránom.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Ceny pohonných látok by mali na slovenských čerpacích staniciach v ďalších týždňoch mierne klesať. Dôvodom je zníženie ceny ropy po podpise dohody o prímerí medzi USA a Iránom. Očakáva to analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš.
V 24. týždni sa po poklese z predchádzajúcich dvoch týždňov priemerné ceny pohonných látok na Slovensku takmer nemenili. Ceny benzínu klesli o 0,1 %, teda o 0,001 eura za liter (l), na úroveň 1,696 eura/l, ceny nafty oproti minulému týždňu vzrástli o 0,1 %, teda o 0,001 eura/l, na úroveň 1,628 eura/l.
„Pokles cien ropy sa na čerpacie stanice prenáša spomalene a miernejšie, v priebehu niekoľkých týždňov. Pri postupnom otváraní Hormuzského prielivu a obnovení toku ropy očakávame pokračovanie klesajúceho trendu,“ uviedol Greguš.
Kľúčovou udalosťou týždňa bolo podpísanie memoranda o porozumení medzi USA a Iránom. To vytvára rámec pre ukončenie konfliktu, obnovu plavby cez Hormuzský prieliv, začatie rokovaní o iránskom jadrovom programe a postupné uvoľňovanie sankcií voči Iránu.
Pre trhy je najdôležitejšie obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv, ktorým pred konfliktom prechádzala približne pätina svetového obchodu s ropou. Analytik upozornil, že napriek pozitívnej reakcii finančných trhov nejde o finálnu mierovú dohodu.
Implementácia memoranda bude závisieť od ďalších rokovaní počas najbližších 60 dní a od vývoja bezpečnostnej situácie v regióne. Dodávky ropy by sa preto mali obnovovať postupne a geopolitické riziko na Blízkom východe zostáva aj naďalej zvýšené.
Priemerné ceny pohonných látok sa v 24. týždni menili iba minimálne
Výraznejšie zlacňovanie benzínov a nafty sa v 24. týždni po dvoch týždňoch zastavilo, ceny palív zostali medzitýždňovo približne na rovnakej úrovni. Spotrebitelia platili za pohonné látky o 12 až 17 % viac ako pred rokom. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Cena 95-oktánového benzínu klesla o 0,1 centa na 1,696 eura, 98-oktánový benzín, naopak, zdražel o 0,4 centa na 1,891 eura za liter. Mierne, o 0,1 centa, zdražela motorová nafta, ktorá sa predávala za 1,628 eura za liter. Cena prémiovej motorovej nafty stagnovala na úrovni 1,829 eura. Aktuálne ceny pohonných látok zostali vyššie nad hodnotami spred roka, a to 95-oktánový benzín o 13,4 %, prémiové benzíny o 11,7 %, nafta o 16,9 % a prémiová nafta o 15,4 %.
Cena motorovej nafty na Slovensku bola o 9,8 % nižšia ako bol priemer EÚ, benzín bol na Slovensku lacnejší o 6 % ako priemer EÚ. V porovnaní so štátmi Vyšehradskej štvorky bola priemerná cena nafty aj benzínu druhá najvyššia, hneď po Maďarsku.
Plyny zaznamenali v prvej polovici júna odlišné cenové výkyvy. Najvýraznejšie sa zmenila cena skvapalneného ropného plynu (LPG), predával sa za znížených 0,832 eura za liter (- 3,3 centa). Skvapalnený zemný plyn (LNG) mierne zdražel na hodnotu 1,835 eura za kilogram (+ 0,7 centa). Stlačený zemný plyn (CNG) stál nezmenených 1,948 eura za kilogram.
Cena ekologického plynu bioLNG sa medzitýždňovo opakovane nezmenila, predával sa za 1,737 eura za kilogram. Palivo HVO (hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej) zlacnelo na 2,663 eura za liter (- 6,3 centa). Cena vodíka bola stabilných 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní striedavým prúdom za cenu 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh), pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
Oproti rovnakému obdobiu spred roka sa cena LPG zvýšila o 21,3 %, LNG o 16,4 % a CNG o 17,4 %. Lacnejšie ako vlani sa predával ekologický plyn bioLNG o 2,7 %.
V 24. týždni sa po poklese z predchádzajúcich dvoch týždňov priemerné ceny pohonných látok na Slovensku takmer nemenili. Ceny benzínu klesli o 0,1 %, teda o 0,001 eura za liter (l), na úroveň 1,696 eura/l, ceny nafty oproti minulému týždňu vzrástli o 0,1 %, teda o 0,001 eura/l, na úroveň 1,628 eura/l.
„Pokles cien ropy sa na čerpacie stanice prenáša spomalene a miernejšie, v priebehu niekoľkých týždňov. Pri postupnom otváraní Hormuzského prielivu a obnovení toku ropy očakávame pokračovanie klesajúceho trendu,“ uviedol Greguš.
Kľúčovou udalosťou týždňa bolo podpísanie memoranda o porozumení medzi USA a Iránom. To vytvára rámec pre ukončenie konfliktu, obnovu plavby cez Hormuzský prieliv, začatie rokovaní o iránskom jadrovom programe a postupné uvoľňovanie sankcií voči Iránu.
Pre trhy je najdôležitejšie obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv, ktorým pred konfliktom prechádzala približne pätina svetového obchodu s ropou. Analytik upozornil, že napriek pozitívnej reakcii finančných trhov nejde o finálnu mierovú dohodu.
Implementácia memoranda bude závisieť od ďalších rokovaní počas najbližších 60 dní a od vývoja bezpečnostnej situácie v regióne. Dodávky ropy by sa preto mali obnovovať postupne a geopolitické riziko na Blízkom východe zostáva aj naďalej zvýšené.
Priemerné ceny pohonných látok sa v 24. týždni menili iba minimálne
Výraznejšie zlacňovanie benzínov a nafty sa v 24. týždni po dvoch týždňoch zastavilo, ceny palív zostali medzitýždňovo približne na rovnakej úrovni. Spotrebitelia platili za pohonné látky o 12 až 17 % viac ako pred rokom. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Cena 95-oktánového benzínu klesla o 0,1 centa na 1,696 eura, 98-oktánový benzín, naopak, zdražel o 0,4 centa na 1,891 eura za liter. Mierne, o 0,1 centa, zdražela motorová nafta, ktorá sa predávala za 1,628 eura za liter. Cena prémiovej motorovej nafty stagnovala na úrovni 1,829 eura. Aktuálne ceny pohonných látok zostali vyššie nad hodnotami spred roka, a to 95-oktánový benzín o 13,4 %, prémiové benzíny o 11,7 %, nafta o 16,9 % a prémiová nafta o 15,4 %.
Cena motorovej nafty na Slovensku bola o 9,8 % nižšia ako bol priemer EÚ, benzín bol na Slovensku lacnejší o 6 % ako priemer EÚ. V porovnaní so štátmi Vyšehradskej štvorky bola priemerná cena nafty aj benzínu druhá najvyššia, hneď po Maďarsku.
Plyny zaznamenali v prvej polovici júna odlišné cenové výkyvy. Najvýraznejšie sa zmenila cena skvapalneného ropného plynu (LPG), predával sa za znížených 0,832 eura za liter (- 3,3 centa). Skvapalnený zemný plyn (LNG) mierne zdražel na hodnotu 1,835 eura za kilogram (+ 0,7 centa). Stlačený zemný plyn (CNG) stál nezmenených 1,948 eura za kilogram.
Cena ekologického plynu bioLNG sa medzitýždňovo opakovane nezmenila, predával sa za 1,737 eura za kilogram. Palivo HVO (hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej) zlacnelo na 2,663 eura za liter (- 6,3 centa). Cena vodíka bola stabilných 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní striedavým prúdom za cenu 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh), pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
Oproti rovnakému obdobiu spred roka sa cena LPG zvýšila o 21,3 %, LNG o 16,4 % a CNG o 17,4 %. Lacnejšie ako vlani sa predával ekologický plyn bioLNG o 2,7 %.