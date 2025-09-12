< sekcia Ekonomika
Analytik: Ceny pohonných látok budú na budúci týždeň stagnovať
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Ceny pohonných látok budú na budúci týždeň stagnovať z dôvodu stále zmiešaných fundamentov na cene ropy. Ceny pohonných látok budú pravdepodobne naďalej oscilovať na úrovni približne 1 až 2 centy za liter benzínu či nafty. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
„Za posledný týždeň hýbalo trhmi s ropou opätovné napätie na Blízkom východe. Ropa reagovala na správu o izraelskom útoku na vedenie Hamasu v Katare. Bezprostredne po útoku vyskočili ceny ropy, keď investori započítali do cien rizikovú prémiu. Neskôr sa však rast vymazal, keďže nedošlo k priamemu narušeniu dodávok,“ priblížil.
Ďalším faktorom, ktorý rezonoval, boli podľa analytika informácie o tom, že americký prezident Donald Trump vyzval Európsku úniu, aby zaviedla 100-percentné clá na dovoz z Číny a Indie. Obe tieto krajiny patria k najväčším odberateľom ruskej ropy, ktorá zostáva hlavným zdrojom príjmov Ruska počas vojny na Ukrajine. Ak by sa podobné clá zaviedli, znamenalo by to tlak na obmedzenie exportu ruskej ropy, no zároveň aj nové napätie v globálnom obchode.
Analytik dodal, že americká vládna agentúra EIA upozornila, že v nasledujúcich mesiacoch budú ceny ropy pod tlakom rastúcich zásob, keďže produkcia OPEC+ aj USA sa zvyšuje.
