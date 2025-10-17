Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Analytik: Ceny pohonných látok budú opäť klesať

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Ceny pohonných látok na čerpacích staniciach by budúci týždeň mali opäť klesať z dôvodu klesajúcej ceny ropy, a to v rozmedzí jedného až dvoch centov za liter benzínu či nafty.

Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Ceny pohonných látok na čerpacích staniciach by budúci týždeň mali opäť klesať z dôvodu klesajúcej ceny ropy, a to v rozmedzí jedného až dvoch centov za liter benzínu či nafty. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.

„Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že India sľúbila zastaviť nákupy ruskej ropy. Trhy však zostávajú opatrné. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vo svojej poslednej správe upozornila na rast produkcie a očakáva, že v roku 2026 môže vzniknúť prebytok ropy. Ten by mohol tlmiť ďalší rast cien, najmä ak dopyt po energiách zostane slabší, než sa čakalo,“ spresnil.

Priblížil, že kľúčové európske dodávky ropy narušili štrajky v belgickom prístave Antwerpy, ktoré spôsobili meškania tankerov a lokálne výpadky v dodávkach palív. Aj keď ide o krátkodobý faktor, opäť poukázal na zraniteľnosť európskej infraštruktúry.

Ďalšou zaujímavosťou podľa neho je, že IEA hlási „miznúce barely“. „V štatistikách chýba približne 1,47 milióna barelov denne, čo zvyšuje neistotu o skutočnom stave zásob na globálnom trhu. Napriek týmto udalostiam ropa uzatvára týždeň na polročných minimách. Pretrvávajúce obavy o slabý dopyt a vysoké zásoby tlačia ceny nadol a trh tak pokračuje v období zvýšenej volatility,“ dodal analytik finančných trhov XTB.
