Analytik: Ceny pohonných látok by mali zostať stabilné

Bratislava 29. novembra (TASR) - Ceny pohonných látok by mali v najbližšom období zostať stabilné. Uviedol to analytik finančných trhov spoločnosti XTB Marek Nemky.



"Budúci týždeň však zasadá Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktorá bude rozhodovať o prípadnom predĺžení produkčných škrtov do ďalšieho roka. Aj keď sa očakáva zvýšená volatilita cien, celkový vplyv OPEC na trh je momentálne obmedzený. V najbližšom období sa preto predpokladá zachovanie stabilných cien ropy a pohonných látok," spresnil.



Pripomenul, že ceny ropy zaznamenali minulý týždeň mierny rast, pričom týždeň uzavreli na hodnote 75,16 USD za barel, čo predstavuje nárast o 5,81 %. Hlavným faktorom tohto rastu bola eskalácia konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Aktuálne však ceny mierne klesli a nachádzajú sa na úrovni 73,20 USD za barel, čo znamená pokles o 2,62 %. Od konca septembra sa ceny pohybujú prevažne v úzkom rozpätí bez výraznejšieho trendu.



"Veľkoobchodné ceny pohonných látok aj ceny ropy na burze zostávajú pomerne stabilné, pričom na trhu momentálne chýbajú významnejšie faktory, ktoré by mohli výraznejšie ovplyvniť ich vývoj. Očakávam, že táto stabilita bude pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch," dodal analytik XTB.



(1 EUR = 1,0542 USD)