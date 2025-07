Analytik: Ceny pohonných látok by mali aj budúci týždeň mierne klesnúť

Bratislava 18. júla (TASR) - Ceny pohonných látok by mali budúci týždeň naďalej mierne klesať. Očakáva sa zlacnenie na úrovni približne jedného až troch centov za liter benzínu či nafty. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB. Klesanie cien tak podľa neho naďalej zostáva pozitívnym faktorom pre dovolenkárov aj dopravcov.



Priblížil, že americký prezident Donald Trump oznámil novú várku zbraní pre Ukrajinu a dal Moskve 50-dňovú lehotu, aby sa dohodla na mieri. V opačnom prípade hrozí novými sankciami. Tieto vyjadrenia vyvolali okamžitú reakciu na komoditných trhoch. Cena ropy po oznámení „vystrelila“ nahor, no následne opäť klesla. Investori si uvedomili, že Trumpova hrozba neznamená okamžité opatrenia, ale len otvorenie vyjednávacieho priestoru. Paralelne pokračujú rokovania s obchodnými partnermi.



Spresnil, že Európska únia a Južná Kórea aktívne rokujú s USA o zľavách z pripravovaných ciel, ktoré majú vstúpiť do platnosti od 1. augusta 2025. V Bruseli odznelo, že hrozby zo strany USA sú pre mnohé krajiny absolútne neprijateľné.



Upozornil, že značné geopolitické riziko dnes predstavuje obchod Ruska s Čínou a Indiou. Práve tieto dve krajiny sú najväčšími odberateľmi ruskej ropy a zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, či budú potenciálne sankcie zo strany USA skutočne účinné.



Zdôraznil, že export ruskej ropy mierne klesol. Podľa najnovších dát sa ruský export ropných produktov v júni znížil o 3,4 % oproti máju, čo môže byť signálom, že trh sa začína pripravovať na možné sprísňovanie obchodných podmienok.



Podčiarkol, že podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) môže byť ropný trh dočasne napätý, hoci celkovo sa očakáva prebytok dodávok. Čínske importy v júni stúpli o 7,4 % medziročne na 12,14 milióna barelov denne, čo je najviac od augusta 2023.



Niektoré zdroje podľa analytika naznačili, že OPEC+ zvažuje od októbra tohto roka pozastaviť plánované zvyšovanie produkcie. Táto správa zmiernila obavy z nadbytku ropy na trhu, najmä v prostredí slabého globálneho dopytu a obmedzení v obchode.