Analytik: Ceny pohonných látok by mali mierne klesnúť
V nasledujúcich týždňoch bude kľúčové, aké ďalšie kroky OPEC+ podnikne, ako sa bude vyvíjať dopyt v Ázii a či sa prímerie na Blízkom východe udrží alebo opäť stratí svoj účinok, dodal analytik.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Ceny pohonných látok v nasledujúcom týždni by mali mierne klesnúť v reakcii na nižšie ceny ropy na globálnych trhoch a pokles veľkoobchodných cien pohonných látok. Pokles cien by mal byť v rozmedzí 1 až 3 centov za liter benzínu a nafty. Uviedol to Jiří Tyleček, hlavný analytik XTB.
„Uvoľnenie napätia na Blízkom východe a prímerie v konflikte trh vníma ako zníženie potenciálneho rizika výpadkov ťažby či prerušenia dodávok ropy. To však nemení základné faktory, ktoré naďalej tlačia ceny nadol - predovšetkým očakávanie ďalšieho rastu produkcie a slabšieho dopytu,“ spresnil.
Poznamenal, že pokles cien má podobné dôsledky ako predtým - pre spotrebiteľov znamená úľavu v cenách pohonných látok, zatiaľ čo producenti a štáty silne závislé od príjmov z ropy môžu čeliť rozpočtovým tlakom. „V nasledujúcich týždňoch bude kľúčové, aké ďalšie kroky OPEC+ podnikne, ako sa bude vyvíjať dopyt v Ázii a či sa prímerie na Blízkom východe udrží alebo opäť stratí svoj účinok,“ dodal analytik.
