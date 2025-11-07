< sekcia Ekonomika
Analytik: Ceny pohonných látok by mali budúci týždeň stagnovať
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Ceny pohonných látok by mali budúci týždeň stagnovať, resp. mierne rásť v rozmedzí 1 až 2 centy z dôvodu stagnácie cien ropy. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
„Naratív na najbližšie týždne je, že trh je dobre zásobený a OPEC+ zatiaľ volí opatrnosť. Geopolitické faktory (sprísnené sankčné riziká voči ruskému ropnému toku) sú v pozadí, no krátkodobo nenarúšajú základný obraz, ktorý poukazuje na jemný prebytok a citlivosť cien na makrodáta z Ázie,“ vysvetlil.
Spresnil, že ropný kartel OPEC+ potvrdil, že po miernom zvýšení ťažby o 137.000 barelov denne v decembri 2025, si dá v 1. kvartáli 2026 pauzu od ďalších navýšení. Kartel tým reaguje na riziko prebytku ponuky počas slabšej sezóny a chce si ponechať flexibilitu podľa vývoja zásob a cien. Trhy to čítajú skôr ako opatrnosť než obrat politiky.
„Na strane fundamentov v USA hlásila Medzinárodná energetická agentúra (IEA - International Energy Agency) za týždeň končiaci 31. októbrom 2025 nárast komerčných zásob ropy o 5,2 milióna barelov na 421 miliónov barelov. Rafinérie boli menej využité v dôsledku jesenných odstávok, ide o typickú ‚shoulder season‘, teda medzisezónu medzi hlavnými špičkami dopytu, keď sa robí údržba a spracúva sa menej ropy,“ dodal analytik XTB.
