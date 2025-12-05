< sekcia Ekonomika
Analytik: Ceny pohonných látok by mali budúci týždeň klesnúť
Klesnúť môžu v rozmedzí jedného až dvoch centov.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Ceny pohonných látok by mali v budúcom týždni klesnúť, a to v rozmedzí jedného až dvoch centov, respektíve by sa mali ustáliť na aktuálnych cenových úrovniach. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
„Sentiment zostáva stále rovnaký, Medzinárodná energetická agentúra v novembrovom reporte znovu zvýšila odhad rastu globálnej ponuky ropy v roku 2025, ktorý má stúpnuť o 3,1 milióna barelov denne, a v roku 2026 o ďalších 2,5 milióna barelov denne. Zároveň čaká rast dopytu len približne o 0,8 milióna barelov denne v roku 2025. Strednodobý výhľad je stále prebytok ponuky, čo limituje akýkoľvek väčší rast cien,“ priblížil.
Spresnil, že OPEC+ sa na konci novembra 2025 dohodol na novom systéme kvót viazaných na maximálnu kapacitu ťažby a zároveň potvrdil, že odklady zvyšovania ťažby potrvajú minimálne do 1. štvrťroka budúceho roku. Trh to môže čítať tak, že kartel chce ceny skôr stabilizovať v súčasnom pásme, nie tlačiť ropu naspäť k 80 až 90 USD, ale ani dopustiť prudký prepad, ktorý by poškodil investície.
„V Červenom mori vidíme postupné upokojenie, tranzit cez Suez opäť rastie a príjmy Egypta zo Suezského prieplavu sú medziročne vyššie približne o 14 %. Incidenty v regióne ako útoky na lode však úplne nezmizli, takže poisťovne a prepravcovia stále účtujú vyššie poistné, hoci z vrcholu už sadli nadol. Najnovšie analýzy hovoria, že nákladné sadzby ostávajú zvýšené a čiastočne zvyšujú transportnú zložku ceny palív,“ dodal analytik XTB.
(1 EUR = 1,1666 USD)
