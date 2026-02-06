< sekcia Ekonomika
Analytik: Ceny pohonných látok by mali na budúci týždeň vzrásť
Dôvodom je vysoká volatilita na trhu s ropou.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Ceny pohonných látok by mali na budúci týždeň vzrásť, a to o dva až päť centov, pre vysokú volatilitu na trhu s ropou. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
„Na cenách ropy sme zaznamenali v uplynulých dňoch prudký pohyb nadol a potom opäť nahor. Ceny ropy narástli k hranici 68 USD za barel (159 litrov) a je opäť potenciál prerazenia silnej podpornej a psychologickej úrovne 70 USD za barel,“ priblížil.
Z fundamentálneho pohľadu podľa neho naďalej dominuje prebytok ponuky. Globálna produkcia zostáva vysoká, pričom k rastu ponuky prispievajú nielen krajiny mimo kartelu, ale aj samotní členovia OPEC+. Produkcia v USA sa pohybuje blízko historických maxím a na trhu sa čoraz viac diskutuje o tom, že ponuka v roku 2026 môže prevyšovať globálny dopyt. Tento faktor dlhodobo vytvára tlak na ceny a obmedzuje ich rastový potenciál.
„Geopolitické riziká, najmä na Blízkom východe, zostávajú prítomné a na trhu vyvolávajú už druhý týždeň vysokú volatilitu a neistotu pre investorov v súvislosti s jasným trendom na cenách ropy. Trh tak aktuálne reaguje viac na ekonomické a fundamentálne dáta a politický šum,“ vysvetlil.
Dodal, že najnovšia správa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) ukázala, že zásoby surovej ropy v USA k 30. januáru tohto roka poklesli o približne 3,45 milióna barelov, čo bolo výraznejšie, než trhy očakávali. To poslalo ceny ropy nahor po predchádzajúcej fáze slabšieho sentimentu, kde vyššie zásoby potláčali ceny. Tento cyklus ukazuje, že v krátkom horizonte reagujú ceny ropy na rozdiel medzi očakávanými a skutočnými zásobami podľa IEA.
(1 EUR = 1,1798 USD)
