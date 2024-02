Analytik: Ceny pohonných látok by sa mohli stabilizovať, aj klesnúť

Bratislava 2. februára (TASR) - Ceny pohonných látok v 4. týždni pokračovali v raste. Ďalší týždeň by sa mohli mierne stabilizovať, prípadne klesnúť o pár desatín centov. Uviedol to analytik finančných trhov XTB Marek Nemky. Predikovať ceny dlhodobo však v súčasnej napätej geopolitickej situácii podľa neho nemá zmysel.



"Cena ropy v danom týždni vzrástla až o 6,3 % a uzatvorila týždeň na cene 83,55 USD za barel ropy typu Brent. Takýto nárast predstavuje najväčší týždňový rast od októbra, keď sa začal konflikt medzi Izraelom a Hamasom. V tomto týždni ju však vidíme o takmer 2 % nižšie, a to na cene 81,88 USD za barel," priblížil analytik.



Dôvodom takéhoto obrovského nárastu cien v minulom týždni bola podľa Nemkyho kombinácia niekoľkých faktorov. "Ekonomika v USA sa ukázala ako veľmi silná, keďže reálne HDP podľa prvého odhadu vzrástol medzikvartálne o 3,3 %, pričom sa očakával rast iba o 2 %," priblížil.



Vyšší dopyt v Spojených štátoch reflektovali podľa neho aj zásoby ropy, ktorých čerpanie bolo až vo výške 9,2 milióna barelov, pričom sa očakávalo zníženie zásob iba o 1,2 milióna barelov.



"Dopyt bol podporený aj v krajine najväčšieho importéra ropy, Číne, kde mimo podpory kapitálového trhu čínska centrálna banka znížila povinné minimálne rezervy pre banky, čím dáva zelenú ďalšiemu úverovaniu, a tým aj spotrebe. Na strane ponuky sme zažili šok v podobe útoku Húsíov na ropný tanker v Adenskom zálive, ale taktiež aj útok ukrajinského drona na ruskú proexportnú rafinériu na juhu," dodal Nemky.



