Analytik: Ceny pohonných látok by sa mohli mierne zvýšiť

Bratislava 16. augusta (TASR) - Cena ropy na burze rástla, čo by sa v nasledujúcich týždňoch mohlo odraziť na miernom zvýšení cien pohonných látok na Slovensku napriek ich súčasnému poklesu. Tento rast bol zapríčinený najmä pretrvávajúcim geopolitickým napätím vo svete, priblížil v piatok analytik finančných trhov spoločnosti XTB Marek Nemky.



"Faktorov na pokračujúci prudký rast však nie je mnoho, no naopak svetový dopyt sa zdá byť slabší, a tak by som na najbližšie mesiace výrazné navýšenie neočakával. Vyzerá to zatiaľ tak, že aktuálne ocenenie reflektuje balans na trhu s ropou a ďalšie smerovanie tak bude určovať až geopolitický vývoj a makroekonomická situácia vo svete," uviedol odborník v reakcii na mierny rast veľkoobchodných cien pohonných látok na holandskej burze. Cena ropy na burze mala pritom v minulom týždni vzrásť o 3,7 % a aktuálne vykázala rast o ďalších 1,5 %.



Dôvodom vzostupu cien je podľa analytika pretrvávajúce geopolitické napätie na Blízkom východe a v susednej Ukrajine. Priemyselná produkcia v Číne ostáva naďalej utlmená a zvyšujú sa taktiež obavy ohľadom jej slabnúceho dopytu. Pozitívny vývoj na trhu v USA však podľa neho znížil riziko možnej recesie, pričom maloobchodné tržby rástli vyšším tempom ako sa očakávalo a vývoj inflácie bol stabilný.