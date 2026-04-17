Analytik: Ceny pohonných látok by sa mali stabilizovať
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Ceny pohonných látok by sa v budúcom týždni mali stabilizovať. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB.
„Dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom vyprší v stredu 22. apríla 2026, pričom obe strany zvažujú jeho predĺženie o ďalšie dva týždne. Pokles cien ropy k hranici 95 USD za barel (159 litrov) sa do cien na čerpacích staniciach premietne iba postupne, v priebehu týždňov až mesiacov,“ priblížil.
Kľúčovou neistotou zostáva podľa neho osud prímeria a otázka opätovného otvorenia Hormuzského prielivu. Prvé kolo rokovaní v Islamabade neprinieslo dohodu a druhé kolo sa očakáva v najbližších dňoch. „Pri úspešnom predĺžení a posune k dohode očakávame postupný pokles cien, pri zlyhaní rokovaní, naopak, návrat rastového tlaku,“ podčiarkol.
Pripomenul, že stav ropnej núdze na Slovensku naďalej pretrváva. Vláda v stredu (15. 4.) zrušila limit 400 eur na tankovanie nafty, motoristi tak môžu opäť načerpať plnú nádrž. Obmedzenie tankovania do kanistrov a dvojaké ceny nafty pre zahraničné vozidlá vláda predĺžila o ďalších 30 dní.
„Kľúčovou udalosťou týždňa bolo zlyhanie prvého kola mierových rokovaní v Islamabade, ktoré sa skončilo bez dohody po 21 hodinách. USA následne vyhlásili námornú blokádu iránskych prístavov, Hormuzský prieliv tak zostáva pre obchodné lode fakticky uzavretý. Donald Trump napriek tomu vyhlásil, že vojna je veľmi blízko konca a Irán chce dohodu uzavrieť, pričom obe strany zvažujú predĺženie prímeria. Energetické trhy zostávajú citlivé na každý diplomatický signál,“ dodal analytik.
(1 EUR = 1,1782 USD)
