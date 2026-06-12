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Analytik: Ceny pohonných látok by sa mali stabilizovať
Situácia na slovenskom trhu s pohonnými látkami podľa neho zostáva stabilná.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Ceny pohonných látok by sa v budúcom týždni mali stabilizovať, prípadne by mali mierne klesnúť. Uviedol to analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš.
„Pohyby ropy odrážajú pretrvávajúcu neistotu okolo rokovaní medzi USA a Iránom o otvorení Hormuzského prielivu. Pokles cien ropy z uplynulých týždňov sa do cien na čerpacích staniciach premietne s oneskorením niekoľkých dní až týždňov. Pri podpise memoranda a otváraní prielivu očakávame pokračovanie poklesu cien, pri zlyhaní rokovaní, naopak, návrat rastového tlaku,“ spresnil.
Situácia na slovenskom trhu s pohonnými látkami podľa neho zostáva stabilná. „Aktuálne ceny na čerpacích staniciach odrážajú pokles cien ropy z posledných týždňov. V rámci V4 zostávame najdrahší pri benzíne (1,697 eura/l oproti Česku 1,669 eura/l, Maďarsku 1,681 eura/l a Poľsku 1,399 eura/l). Pri nafte (1,627 eura/l) sme lacnejší ako Maďarsko (1,747 eura/l) a porovnateľní s Českom (1,577 eura/l), výrazne lacnejšie zostáva Poľsko (1,492 eura/l). Slovensko aktuálne neuplatňuje priame cenové stropy ani daňové úľavy na pohonné látky,“ priblížil.
„Kľúčovou udalosťou týždňa bolo nové kolo vojenských úderov. USA v priebehu týždňa podnikli údery na iránske ciele, Irán odpovedal raketovými útokmi v Perzskom zálive. Napriek eskalácii rokovania o 60-dňovom memorande o porozumení, ktoré by predĺžilo prímerie a otvorilo Hormuzský prieliv, pokračujú za katarského a pakistanského sprostredkovania. Americký minister energetiky uviedol, že lodná doprava cez prieliv sa postupne zvyšuje. Energetické trhy zostávajú citlivé na každý diplomatický signál a volatilita pretrváva,“ dodal analytik.
„Pohyby ropy odrážajú pretrvávajúcu neistotu okolo rokovaní medzi USA a Iránom o otvorení Hormuzského prielivu. Pokles cien ropy z uplynulých týždňov sa do cien na čerpacích staniciach premietne s oneskorením niekoľkých dní až týždňov. Pri podpise memoranda a otváraní prielivu očakávame pokračovanie poklesu cien, pri zlyhaní rokovaní, naopak, návrat rastového tlaku,“ spresnil.
Situácia na slovenskom trhu s pohonnými látkami podľa neho zostáva stabilná. „Aktuálne ceny na čerpacích staniciach odrážajú pokles cien ropy z posledných týždňov. V rámci V4 zostávame najdrahší pri benzíne (1,697 eura/l oproti Česku 1,669 eura/l, Maďarsku 1,681 eura/l a Poľsku 1,399 eura/l). Pri nafte (1,627 eura/l) sme lacnejší ako Maďarsko (1,747 eura/l) a porovnateľní s Českom (1,577 eura/l), výrazne lacnejšie zostáva Poľsko (1,492 eura/l). Slovensko aktuálne neuplatňuje priame cenové stropy ani daňové úľavy na pohonné látky,“ priblížil.
„Kľúčovou udalosťou týždňa bolo nové kolo vojenských úderov. USA v priebehu týždňa podnikli údery na iránske ciele, Irán odpovedal raketovými útokmi v Perzskom zálive. Napriek eskalácii rokovania o 60-dňovom memorande o porozumení, ktoré by predĺžilo prímerie a otvorilo Hormuzský prieliv, pokračujú za katarského a pakistanského sprostredkovania. Americký minister energetiky uviedol, že lodná doprava cez prieliv sa postupne zvyšuje. Energetické trhy zostávajú citlivé na každý diplomatický signál a volatilita pretrváva,“ dodal analytik.