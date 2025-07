Analytik: Ceny pohonných látok by sa nemali významne meniť

Bratislava 25. júla (TASR) - Ceny pohonných látok na Slovensku by sa budúci týždeň nemali významne meniť, u nafty aj benzínov maximálne do jedného centa za liter. Uviedol to v komentári Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.



„Na budúci týždeň nepredpokladáme zmenu sentimentu, a teda očakávame naďalej len miernu technickú osciláciu cien pohonných látok na úrovni približne 0,5 centa až jeden cent za liter benzínu či nafty. Klesanie cien tak naďalej zostáva pozitívnym faktorom pre dovolenkárov aj dopravcov,“ spresnil.



„Z technického pohľadu sa ropa naďalej obchoduje pod silnou psychologickou hranicou 70 USD za barel. Za posledné týždne od deeskalácie konfliktu na Blízkom východe medzi Iránom a Izraelom je ropa v bočnom trende a čaká na nové správy, aby mohla zaujať smer,“ priblížil.



Dáta podľa neho ukazujú silný dopyt po rope a pohonných látkach, no napriek tomu ceny klesajú. „Treba podotknúť, že zásoby ropy sa v posledných týždňoch držia relatívne stabilne, hoci sezónne trendy by naznačovali výraznejšie poklesy,“ poznamenal.



„Aktuálne nemáme na trhu s ropou žiadne kľúčové správy, a to je aj dôvod, prečo ropa a ceny pohonných látok skôr prešľapujú na mieste a nikam sa nehýbu. Jedinou zaujímavou správou za aktuálny týždeň bol report od amerického API (Amerického ropného inštitútu) o stave zásob. API report ukázal pokles zásob ropy o 577.000 barelov a benzínu o 1,228 milióna barelov, no zásoby destilátov stúpli o 3,48 milióna,“ dodal analytik.



(1 EUR = 1,1756 USD)