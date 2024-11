Analytik: Ceny pohonných látok i ropy zostali stabilné

Bratislava 15. novembra (TASR) - Ceny pohonných látok na Slovensku zostali pomerne stabilné na takmer nezmenenej úrovni v porovnaní s predošlým týždňom. Na stabilnej úrovni zostala aj cena ropy. Uviedol to analytik finančných trhov XTB Marek Nemky k vývoju cien pohonných látok v 45. týždni.



"Vývoj na ropnom trhu bol o čosi turbulentnejší, no napriek fundamentom, ako bolo zvolenie nového prezidenta USA, zostáva na stabilnej úrovni okolo 73 dolárov za barel ropy Brent," priblížil Nemky.



Analytik pripomenul, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) naďalej revidovala nadol odhadovaný nárast globálneho dopytu po rope a ropných produktoch v tomto roku, čo bolo už štvrtýkrát po sebe. "V súčasnosti OPEC oznámil, že očakáva nárast dopytu v tomto roku o 1,82 milióna barelov denne oproti 1,93 milióna, ktoré odhadoval v minulom mesiaci. Jeho výhľad rastu dopytu bol znížený aj na ďalší rok, tiež približne o 100.000 barelov denne," vysvetlil Nemky.



Na globálnych trhoch podľa analytika možno pozorovať cenovú stabilitu. To podľa Nemkyho naznačuje, že obchodníkom v súčasnosti chýbajú ďalšie dáta alebo možný geopolitický šok, ktorý by dokázal pohnúť trh.



"V súčasnosti sa zdá, že cena, za ktorú sa v súčasnosti pohonné hmoty obchodujú, sú stretom dlhodobejšieho dopytu a ponuky. Práve z tohto dôvodu je tak očakávaný vývoj do ďalších týždňov na stabilitu cien, aj keď k miernym kozmetickým úpravám môže aj naďalej dôjsť," uzavrel Nemky.