< sekcia Ekonomika
Analytik: Ceny pohonných látok minulý týždeň vzrástli
Ďalší vývoj podľa neho závisí od vývoja rokovaní medzi USA a Iránom.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Cena benzínu v 18. týždni (27. 4. - 3. 5.) vzrástla o 5,3 % na 1,777 eura za liter (l), cena nafty o 3,5 % na 1,849 eura za liter. V nasledujúcom týždni by mali ceny klesnúť, očakáva analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš. Ďalší vývoj podľa neho závisí od vývoja rokovaní medzi USA a Iránom.
„Cena ropy Brent klesla pod 100 dolárov za barel v reakcii na správy o pokroku v mierových rokovaniach medzi USA a Iránom. Irán má predložiť svoju odpoveď na americký mierový návrh prostredníctvom pakistanských mediátorov. Hormuzský prieliv zostáva fakticky uzavretý, no diplomatické signály trhy vnímajú pozitívne. Pri úspešnom posune k dohode očakávame pokračovanie poklesu cien, pri zlyhaní rokovaní návrat rastového tlaku,“ priblížil.
Analytik tiež upozornil, že aj keď sa Slovensko od 8. mája vracia k bežnému tankovaciemu režimu bez limitov a dvojakých cien, ceny patria v rámci V4 k najvyšším. „Benzín (1,777 eura/l) aj nafta (1,849 eura/l) sú výrazne drahšie ako v Poľsku (1,506/1,684 eura/l), Maďarsku (1,651/1,727 eura/l) aj Česku (1,733/1,764 eura/l),“ vyčíslil.
„Cena ropy Brent klesla pod 100 dolárov za barel v reakcii na správy o pokroku v mierových rokovaniach medzi USA a Iránom. Irán má predložiť svoju odpoveď na americký mierový návrh prostredníctvom pakistanských mediátorov. Hormuzský prieliv zostáva fakticky uzavretý, no diplomatické signály trhy vnímajú pozitívne. Pri úspešnom posune k dohode očakávame pokračovanie poklesu cien, pri zlyhaní rokovaní návrat rastového tlaku,“ priblížil.
Analytik tiež upozornil, že aj keď sa Slovensko od 8. mája vracia k bežnému tankovaciemu režimu bez limitov a dvojakých cien, ceny patria v rámci V4 k najvyšším. „Benzín (1,777 eura/l) aj nafta (1,849 eura/l) sú výrazne drahšie ako v Poľsku (1,506/1,684 eura/l), Maďarsku (1,651/1,727 eura/l) aj Česku (1,733/1,764 eura/l),“ vyčíslil.