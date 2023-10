Analytik: Ceny pohonných látok možno už uzreli svoj cenový vrchol

Bratislava 6. októbra (TASR) - Ceny pohonných látok možno už uzreli svoj cenový vrchol, keďže na trhu s pohonnými hmotami to začína vyzerať priaznivejšie. Výrazný obrat nenastáva len pri veľkoobchodných cenách, ale aj pri cenách čierneho zlata - ropy. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov XTB.



Dôvodov takéhoto prudkého zvratu je podľa neho viacero. "Rusko pred dvoma týždňami ohlásilo zákaz pri pohonných hmotách, čo spôsobilo výrazný otras na cenách nafty, ktorá prekonala krátkodobo ceny benzínu. Situácia na ich domácom trhu sa už však zlepšuje a tak by na svetový trh opäť mohli (Rusi) nastúpiť s ich vysokou rafinérskou produkciou a exportom," priblížil.



Do ďalšieho vývoja nižších cien pohonných látok vstupujú podľa neho aj ceny ropy, ktoré za posledný týždeň zažívali obrovské prepady a v súčasnosti sa ustálila na cenovke v oblasti 86 USD za barel. Mimo pozitívneho vývoja na ruskom trhu k tomu prispel aj slabší dopyt po palivách v USA. "Komoditám taktiež nesvedčí ani nárast výnosov na štátnych dlhopisoch, ktoré môžu naďalej obmedziť dopyt po spotrebe," myslí si analytik.



Informoval, že pri veľkoobchodných cenách to vyzeralo podobne ako pri cenách ropy, keď sa nafta na rotterdamskej burze prepadla o 10 % a veľkoobchodná cena benzínu o čosi viac. "Vyzerá to tak, že negatívne scenáre spred minulých týždňov upadli a na cenovkách na čerpacích staniciach tak budeme postupne vidieť pohonné hmoty lacnejšie," zdôraznil.



Doplnil, že pohonné hmoty počas 39. týždňa mierne poklesli. "Ceny benzínu za daný týždeň dosiahli úroveň 1,704 eura/liter (l), pričom poklesli o 1,6 centa, teda medzitýždenne takmer o 1 %. Ceny nafty klesali len veľmi mierne, a to o 0,2 centa, teda o 0,1 % a dosiahli úroveň 1,705 eura/l," dodal analytik.



(1 EUR = 1,0526 USD)