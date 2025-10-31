< sekcia Ekonomika
Analytik: Ceny pohonných látok môžu budúci týždeň rásť
Pre investorov a trh je kľúčové potvrdenie tempa, ak sa potvrdí súčasný kvapkový režim, trh ostane citlivý na každý fundamentálny šok, podčiarkol.
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Ceny pohonných látok môžu budúci týždeň rásť v rozmedzí jedného až troch centov z dôvodu rastu ceny ropy a geopolitických faktorov. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
„Na rope sa stretávajú tri sily, ktoré ťahajú ceny proti sebe. Po prvé, zásoby v USA prudko klesli a IEA (International Energy Agency) hlásila odlev približne o 6,9 milióna barelov medzitýždenne spolu s poklesom zásob benzínu a destilátov, čo je čistý ‚býčí‘ signál pre ropu,“ priblížil.
Po druhé, OPEC+ uvoľňuje „ručnú brzdu“ len veľmi pozvoľna. „Kartel pokračuje v kvótovom prírastku približne +137.000 barelov denne každý mesiac. Ide o objem dostatočný na to, aby tlmil prudšie rally, no príliš malý na preliatie trhu do výrazného prebytku. Pre investorov a trh je kľúčové potvrdenie tempa, ak sa potvrdí súčasný ‚kvapkový‘ režim, trh ostane citlivý na každý fundamentálny šok,“ podčiarkol.
„Po tretie, geopolitika, sprísnené sankcie USA voči Rusku a epizodické napätie na Blízkom východe (Gaza) dvíhajú rizikovú prirážku, hoci reálne výpadky dodávok zatiaľ nevidíme. To znamená vyššiu volatilitu, ale nie automatický trvalý rast cien,“ dodal analytik XTB.
„Na rope sa stretávajú tri sily, ktoré ťahajú ceny proti sebe. Po prvé, zásoby v USA prudko klesli a IEA (International Energy Agency) hlásila odlev približne o 6,9 milióna barelov medzitýždenne spolu s poklesom zásob benzínu a destilátov, čo je čistý ‚býčí‘ signál pre ropu,“ priblížil.
Po druhé, OPEC+ uvoľňuje „ručnú brzdu“ len veľmi pozvoľna. „Kartel pokračuje v kvótovom prírastku približne +137.000 barelov denne každý mesiac. Ide o objem dostatočný na to, aby tlmil prudšie rally, no príliš malý na preliatie trhu do výrazného prebytku. Pre investorov a trh je kľúčové potvrdenie tempa, ak sa potvrdí súčasný ‚kvapkový‘ režim, trh ostane citlivý na každý fundamentálny šok,“ podčiarkol.
„Po tretie, geopolitika, sprísnené sankcie USA voči Rusku a epizodické napätie na Blízkom východe (Gaza) dvíhajú rizikovú prirážku, hoci reálne výpadky dodávok zatiaľ nevidíme. To znamená vyššiu volatilitu, ale nie automatický trvalý rast cien,“ dodal analytik XTB.