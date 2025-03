Analytik: Ceny pohonných látok sa stabilizujú, môžu mierne klesať

Bratislava 14. marca (TASR) - Veľkoobchodné ceny palív sa, podobne ako ropa, po minulotýždňovom výpredaji mierne stabilizovali. Obchodníci v súčasnosti vyčkávajú na nové kľúčové správy, ktoré by mohli určiť ďalší vývoj. Napriek stabilizácii cien na nižších úrovniach sa ešte môže prejaviť mierny pokles cien pohonných látok na čerpacích staniciach, a to v dôsledku oneskoreného premietania burzových cien do maloobchodných cien. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov XTB.



Upozornil, že obchodníci naďalej vyjadrujú obavy o stav globálnej ekonomiky v súvislosti s obchodnými vojnami a so zavádzaním nových ciel. Spojené štáty aktuálne zaviedli clá vo výške 25 % na dovoz ocele a hliníka, na čo napríklad EÚ či Kanada reagovali recipročnými clami na americké produkty v celkovej hodnote približne 20 až 30 miliárd USD.



Z pohľadu dopytu sa podľa Nemkyho objavili negatívne signály zo strany amerických leteckých spoločností, ktoré zaznamenali pokles marcového dopytu po leteckom palive. V dôsledku toho takmer všetky veľké aerolinky znížili svoje prognózy rastu a varovali investorov, že ich predchádzajúce očakávania sa nemusia naplniť.



"Na druhej strane sa v USA zaznamenalo výraznejšie čerpanie zásob palív, čo krátkodobo podporilo rast cien ropy. Napriek tomu však pretrvávajú obavy o celkový dopyt a negatívne dôsledky ciel na svetovú ekonomiku. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zároveň odhaduje, že na trhu bude tento rok prebytok ropy na úrovni 600.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne, pričom revidovala očakávaný dopyt po palivách smerom nadol," dodal Nemky.



(1 EUR = 1,083 USD)