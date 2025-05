Analytik: Ceny pohonných látok si udržia nižšie úrovne aj naďalej

Bratislava 23. mája (TASR) - Ceny pohonných látok sa v najbližšom období udržia na znížených úrovniach. K miernym výkyvom však zrejme dôjde pravdepodobne s vyššími cenami v tomto týždni a s poklesom v tom ďalšom, avšak pôjde zatiaľ len o drobné výkyvy. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov XTB.



Vývoj cien ropy podľa neho súvisí najmä s informáciami od kartelu OPEC+, ktorý aktuálne zvažuje ďalšie uvoľnenie obmedzení v ťažbe ropy. Diskutuje sa o zvýšení produkcie až o 411.000 barelov (barel=159 litrov) denne od júla tohto roka. Tento krok naznačuje, že OPEC+ je ochotný pokračovať vo zvyšovaní ťažby aj napriek klesajúcim cenám s cieľom získať späť stratený podiel na trhu po predchádzajúcich výrazných škrtoch.



„Zároveň pokračujú rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi. V prípade dohody by mohlo po zrušení sankcií prísť na trh ďalších približne 400.000 barelov iránskej ropy denne, čo by znamenalo ďalší tlak na pokles cien,“ upozornil.



Ekonomické ukazovatele podľa Nemkyho neveštia optimizmus. „Maloobchodné tržby v Číne zaostali za očakávaniami analytikov, čo poukazuje na slabý domáci dopyt v krajine, ktorá je najväčším svetovým dovozcom ropy. V Spojených štátoch zároveň rástli zásoby ropy, čo opäť signalizuje slabší dopyt aj v tejto krajine,“ zdôraznil.



„Mierny pokles zaznamenali aj veľkoobchodné ceny pohonných látok v Rotterdame. Ten je spôsobený jednak nižšími cenami ropy, ale aj poklesom rafinérskych marží,“ dodal analytik XTB.