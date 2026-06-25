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Analytik: Ceny pohonných látok v SR zaznamenali citeľný pokles
Cena ropy Brent (ktorá sa svetovo používa ako referenčná hodnota ropy) v porovnaní s vrcholmi zo začiatku mája poklesla na trhoch už o viac ako 35 %.
Autor TASR
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Bratislava 25. júna (TASR) - Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach zaznamenali citeľný pokles. Tento vývoj je odrazom situácie na globálnych trhoch, kde ceny ropy klesajú najmä vďaka pokračujúcim rokovaniam medzi USA a Iránom. Uviedol to Patrik Kindl, ekonóm Finaxu.
„Cena ropy Brent (ktorá sa svetovo používa ako referenčná hodnota ropy) v porovnaní s vrcholmi zo začiatku mája poklesla na trhoch už o viac ako 35 %. Klesajúci trend navyše nabral na sile aj v posledných týždňoch, keď len od prvého júna zlacnela o ďalších 22 %,“ priblížil.
Tento priaznivý globálny vývoj sa podľa neho preklopil aj do cien pre slovenských motoristov. „Priemerná cena benzínu (Euro 95) na Slovensku aktuálne klesla na 1,653 eura/l, čo predstavuje zlacnenie o 2,54 % za týždeň. Ešte výraznejší pokles sme zaznamenali pri nafte. Jej cena išla oproti minulému týždňu dole o 6,27 % a momentálne sa tankuje priemerne za 1,526 eura/l,“ spresnil.
Poznamenal, že v regionálnom porovnaní s okolitými štátmi sa výrazné rozdiely neudiali, zaujímavosťou je ale dynamika zlacňovania nafty. „Na našich pumpách totiž jej cena medzitýždenne klesla najvýraznejšie zo všetkých sledovaných susedov. Čo sa týka cien benzínu, najlacnejšie naďalej tankujú motoristi v Poľsku (1,380 eura/l) a v Česku (1,604 eura/l), kým slovenská cena je takmer identická s rakúskou (1,650 eura/l). V prípade nafty sa našincom oplatí natankovať za hranicami jedine v Česku (1,473 eura/l), pretože v Maďarsku (1,679 eura/l) aj v Rakúsku (1,724 eura/l) si za ňu motoristi priplatia o poznanie viac,“ upozornil.
„Kým ešte pred niekoľkými mesiacmi bola na čerpacích staniciach nafta nezvyčajne drahšia ako benzín, postupne sa situácia opäť obrátila a dnes je benzín od nafty opäť výrazne drahší. Tento návrat k tradičnému rozdielu je výsledkom kombinácie viacerých faktorov. V prvom rade ide o sezónnosť, keďže koniec vykurovacej sezóny už na jar znížil dopyt po nafte a naftových produktoch. S príchodom leta začínajú zároveň ľudia jazdiť viac ako počas zimy, napríklad aj z dôvodu dovoleniek, a keďže osobné autá sú z väčšej časti benzínové, tlačí to pri benzíne cenu nahor,“ doplnil.
„Do hry vstupuje aj fakt, že domáca rafinéria sa technologicky vo väčšej miere zameriava na produkciu nafty a tento lokálny prebytok sa môže priaznivo premietať do jej konečných cien. Celkový rozdiel nakoniec mierne prehlbuje aj nastavenie daní. Keďže spotrebná daň je fixná, ale DPH sa počíta ako percento z celkovej sumy, pri rýchlejšom zdražovaní samotného benzínu na trhoch tento percentuálny mechanizmus jeho koncovú cenu na stojanoch ešte viac vzdiali od nafty,“ dodal analytik.
„Cena ropy Brent (ktorá sa svetovo používa ako referenčná hodnota ropy) v porovnaní s vrcholmi zo začiatku mája poklesla na trhoch už o viac ako 35 %. Klesajúci trend navyše nabral na sile aj v posledných týždňoch, keď len od prvého júna zlacnela o ďalších 22 %,“ priblížil.
Tento priaznivý globálny vývoj sa podľa neho preklopil aj do cien pre slovenských motoristov. „Priemerná cena benzínu (Euro 95) na Slovensku aktuálne klesla na 1,653 eura/l, čo predstavuje zlacnenie o 2,54 % za týždeň. Ešte výraznejší pokles sme zaznamenali pri nafte. Jej cena išla oproti minulému týždňu dole o 6,27 % a momentálne sa tankuje priemerne za 1,526 eura/l,“ spresnil.
Poznamenal, že v regionálnom porovnaní s okolitými štátmi sa výrazné rozdiely neudiali, zaujímavosťou je ale dynamika zlacňovania nafty. „Na našich pumpách totiž jej cena medzitýždenne klesla najvýraznejšie zo všetkých sledovaných susedov. Čo sa týka cien benzínu, najlacnejšie naďalej tankujú motoristi v Poľsku (1,380 eura/l) a v Česku (1,604 eura/l), kým slovenská cena je takmer identická s rakúskou (1,650 eura/l). V prípade nafty sa našincom oplatí natankovať za hranicami jedine v Česku (1,473 eura/l), pretože v Maďarsku (1,679 eura/l) aj v Rakúsku (1,724 eura/l) si za ňu motoristi priplatia o poznanie viac,“ upozornil.
„Kým ešte pred niekoľkými mesiacmi bola na čerpacích staniciach nafta nezvyčajne drahšia ako benzín, postupne sa situácia opäť obrátila a dnes je benzín od nafty opäť výrazne drahší. Tento návrat k tradičnému rozdielu je výsledkom kombinácie viacerých faktorov. V prvom rade ide o sezónnosť, keďže koniec vykurovacej sezóny už na jar znížil dopyt po nafte a naftových produktoch. S príchodom leta začínajú zároveň ľudia jazdiť viac ako počas zimy, napríklad aj z dôvodu dovoleniek, a keďže osobné autá sú z väčšej časti benzínové, tlačí to pri benzíne cenu nahor,“ doplnil.
„Do hry vstupuje aj fakt, že domáca rafinéria sa technologicky vo väčšej miere zameriava na produkciu nafty a tento lokálny prebytok sa môže priaznivo premietať do jej konečných cien. Celkový rozdiel nakoniec mierne prehlbuje aj nastavenie daní. Keďže spotrebná daň je fixná, ale DPH sa počíta ako percento z celkovej sumy, pri rýchlejšom zdražovaní samotného benzínu na trhoch tento percentuálny mechanizmus jeho koncovú cenu na stojanoch ešte viac vzdiali od nafty,“ dodal analytik.