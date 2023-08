Analytik: Ceny pohonných látok vzrástli, asi pribrzdia pokles inflácie

Bratislava 4. augusta (TASR) - Ceny pohonných látok v 30. týždni podľa údajov štatistikov prudko vzrástli. Ceny 95-oktánového benzínu vyskočili na najvyššiu úroveň od novembra 2022, zároveň nafta má najvyššiu maloobchodnú cenu od marca tohto roka. Pohonné látky prakticky celý mesiac júl rástli na cene a pravdepodobne pribrzdia pokles inflácie. Jej znižovanie avšak nezastavia a mala by kontinuálne klesať aj v ďalších mesiacoch, informoval o tom v piatok hlavný analytik ČSOB Marek Gábriš.



"V uplynulom týždni však vzrástli ceny tak ropy Brent, ako aj WTI a to zhruba o 1,5 %. Komodita rastie z dôvodu lepších čísel o ekonomickom raste v USA, ako aj správam o pokračovaní v obmedzovaní na strane ponuky. Posilnenie dolára ešte rozširuje týždňové zisky čierneho zlata, a to v prípade Brentu až takmer na 2,2 %. Aj v ďalšom týždni preto hrozí ďalšie zdražovanie cien pohonných látok. Napriek tomu situácia stále nie je dramatická, pretože pred rokom sme napríklad za benzín platili takmer o desať percent viac," priblížil Gábriš.