Analytik: Ceny pohonných látok zostávajú aj naďalej stabilné

Bratislava 21. februára (TASR) - Ceny pohonných látok zostávajú naďalej stabilné, pričom ďalšie zmeny sa v nasledujúcich týždňoch ani neočakávajú. Obchodníci aktuálne čakajú najmä na vyjasnenie colnej politiky. Informoval o tom v piatok analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.



"Výhľad na ďalšie týždne zostáva stabilný, pričom sa neočakávajú výrazné zmeny v maloobchodných cenách pohonných látok. Obchodníci zatiaľ vyčkávajú na jasnejšie vyjadrenia o colnej politike, ako aj na nadchádzajúce makroekonomické údaje a očakávania súvisiace s nadchádzajúcou motoristickou sezónou," uviedol Nemky.



Aktuálne však podľa neho pretrvávajú problémy s ponukou ropy, keďže útok ukrajinského dronu poškodil ropovod vedúci z Ruska do Kazachstanu, čo spôsobilo pokles exportov do tejto krajiny o 30 až 40 %, teda približne 380.000 barelov. Na druhej strane je v hre aj možné obnovenie exportu ropy z Iraku, ktorý by mohol dodať 300.000 barelov denne, čím by čiastočne kompenzoval tento výpadok. Analytik spresnil, že okrem faktorov ovplyvňujúcich ponuku sa objavujú aj nové riziká pri dopyte. Navrhované clá amerického prezidenta Donalda Trumpa, polovodičové čipy či farmaceutické importy by mohli spomaliť ekonomický rast, čo by negatívne ovplyvnilo aj celosvetovú spotrebu ropy.



"Aj veľkoobchodné ceny pohonných látok v Rotterdame zostali stabilné, a to aj napriek minulému týždňu, keď ceny benzínu dočasne vzrástli. To naznačuje, že obchodníci neprikladali výraznejší význam možným obmedzeniam exportu benzínu z Ruska," dodal Nemky.