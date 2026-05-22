Analytik: Ceny pohonných látok zrejme ostanú vysoké aj počas leta
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Ceny pohonných látok zrejme zostanú vysoké aj počas leta. Motoristi tak musia počas tohtoročných letných dovoleniek počítať s vyššími nákladmi na cestovanie a zohľadniť pri plánovaní tankovania ceny, ktoré sa naprieč Európou líšia. Upozorňuje na to ekonóm Finaxu Patrik Kindl.
Ceny termínovaných kontraktov obchodovaných na burze (futures) podľa Kindla naznačujú, že ceny by mali zostať vysoké minimálne do konca augusta. „Výrazná zmena v cene nastane, až keď bude Hormuzský prieliv plne priechodný,“ dodal.
Podľa najnovších údajov Eurostatu k 18. máju 2026 vzrástla cena benzínu na Slovensku približne o jeden cent na 1,78 eura/l. Nafta, naopak, výraznejšie zlacnela - približne o šesť centov na 1,71 eura/l. Najlacnejšie pohonné látky v regióne naďalej ponúka Poľsko, kde benzín stojí 1,49 eura/l a nafta 1,58 eura/l. „Pokles cien nafty na čerpacích staniciach je okrem iného spôsobený aj znížením trhových cien nafty obchodovanej na komoditnej burze v Rotterdame. Vývoj cien ropy je však už aktuálne menej volatilný a stabilizoval sa na zvýšenej úrovni,“ zhodnotil Kindl.
Analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš, naopak, budúci týždeň očakáva zvýšenú volatilitu cien pohonných látok. „Napriek tomu, že cena ropy Brent tento týždeň atakovala 110 amerických dolárov (94,84 eur) za barel (159 litrov), ceny nafty na slovenských čerpacích staniciach prekvapivo klesli o viac ako 3 %. Rast cien ropy sa teda do cien na čerpacích staniciach zatiaľ nepremietol v očakávanej miere. Optimistické diplomatické signály z rokovaní medzi USA a Iránom stlačili Brent pod 104 USD/barel, no správa o direktíve iránskeho najvyššieho vodcu Chámeneího vyhnala ceny späť k hranici 108 USD/barel,“ skonštatoval.
(1 EUR = 1,1599 USD)
