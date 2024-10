Analytik: Ceny potravín bude ovplyvňovať aj konflikt na Ukrajine

Bratislava 29. októbra (TASR) - Ceny potravín budú v najbližšom období ovplyvňovať najmä faktory, ako je ohrozovanie čiernomorských potravinových prepravných trás zo strany Ruska, ako aj nevyspytateľné počasie. To je stále viac ovplyvňované klimatickou zmenou. Uviedol to analytik ČSOB Marek Gábriš.



"Posledné údaje o vývoji svetového indexu cien potravín taktiež nedávajú nádej na skorú zmenu. Svetový index cien potravín organizácie FAO vzrástol v septembri najprudšie za rok a pol. Medzimesačne to na medzinárodných trhoch bolo o približne 3 %. Potiahlo ho najmä zdraženie cukru (o 10,4 %), obilnín (o 3 %), mliečnych výrobkov (o 3,8 %), rastlinných olejov (o 4,6 %). Mierne sa zvýšil aj index cien mäsa (o 0,4 %)," priblížil.



Naopak, v prospech zníženia by na domácom trhu mohol podľa neho hrať faktor rastúcej konkurencie, ako je príchod nových hráčov na maloobchodný trh. "Globálne faktory však budú veľmi pravdepodobne dominovať," podčiarkol.



"Ceny potravín boli v septembri medziročne vyššie o 3,2 %. V porovnaní s augustom sa nezmenili, ale príchod zimných mesiacov vedie obvykle k ich sezónnemu nárastu. Ceny spracovaných potravín boli v septembri medziročne vyššie o 4,6 % a nespracovaných o 1,3 %. Medziročné tempo rastu nespracovaných potravín sa v septembri už druhý mesiac za sebou zrýchľovalo. Medzimesačne síce sezónne mierne klesli, ale menej, ako to bolo v septembri pred rokom. To nedáva dobré vyhliadky do ďalších mesiacov," dodal Gábriš.