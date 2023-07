Analytik: Ceny potravín, ropy, zlata, medi aj ďalších komodít porastú

Bratislava 21. júla (TASR) - Komoditný sektor by mohol po slabších prvých mesiacoch tohto roka začať rásť. Zvýšiť by sa mohli ceny ropy, medi, zlata, ale aj potravín. Upozornil na to komoditný analytik Saxo Bank Ole Hansen.



Napriek pretrvávajúcim obavám o dopyt sa ceny energetických surovín zásadne neznižujú. Energetický sektor podporujú jednostranné zníženie produkcie ropy zo strany Saudskej Arábie, rastúce rafinérske marže pred vrcholiacou letnou dopytovou sezónou a viera špekulatívnych obchodníkov a investorov vo vyššie ceny.



Hansen očakáva, že obchodovanie s ropou WTI aj Brent bude pokračovať v doterajšom trende aj v treťom štvrťroku, keď obavy z globálneho hospodárskeho rastu a ich vplyvu na dopyt po rope budú naďalej kompenzované ochotou kľúčových členov krajín vyvážajúcich ropu a Ruska (OPEC+) obetovať svoje príjmy a podiel na trhu s cieľom podporiť cenu.



"Celkovo sa domnievame, že sa ceny blížia k minimu cyklu, ale nemožno vylúčiť ani niekoľko ďalších náročných mesiacov, predovšetkým pre obavy, že sa nepodarí dosiahnuť výrazné zvýšenie dopytu, ako predpovedá OPEC a Medzinárodná agentúra pre energetiku," okomentoval Hansen. Ku koncu štvrťroka ropa podľa neho prelomí úroveň 80 USD (72 eur), čím sa súčasné rozpätie 70 - 80 USD posunie o päť až desať dolárov vyššie, kde sa bude obchodovať pred koncom roka.



Analytik očakáva aj zvýšenie cien medi, ktorá je základným kovom na zelenú transformáciu, ale napríklad aj zvýšenie cien zlata nad úroveň možno až 2100 USD. Podporiť rast ceny zlata by mohol najmä pokračujúci nízky kurz dolára a ekonomické spomalenie či pokračujúci dopyt centrálnych bánk.



Škodlivý vplyv sucha v kľúčových produkčných regiónoch na severnej pologuli podľa Hansena ovplyvní aj ceny potravín. Podľa neho kľúčoví pestovateľské oblasti od Čierneho mora až po severnú Európu čelia nezvyčajne suchým podmienkam. "Okrem toho by celosvetovú konkurenciu o túto žiadanú plodinu mohla zvýšiť vyhliadka na dlhotrvajúcu vojnu na Ukrajine, ktorá by mohla ohroziť dodávky z čiernomorskej oblasti. Taktiež Čína, ktorá sa po problémoch s počasím na domácom trhu stala najväčším dovozcom pšenice na svete s Austráliou na čele dodávateľov," dodal Hansen.



(1 EUR = 1,1197 USD)