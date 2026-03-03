< sekcia Ekonomika
Analytik: Ceny ropy aj plynu naďalej rastú, akciové trhy naopak padajú
Ceny energonosičov pokračujú pre eskaláciu napätia v oblasti Hormuzského prielivu a pozastavenie dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) z Kataru v ďalšom raste.
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Ceny energonosičov pokračujú pre eskaláciu napätia v oblasti Hormuzského prielivu a pozastavenie dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) z Kataru v ďalšom raste. Upozornil na to v utorok analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
„Ceny európskeho plynu TTF prekročili hranicu 55 eur za megawatthodinu (MWh) a od začiatku týždňa vzrástli o viac ako 60 %. Ropa zároveň prudko posilnila a atakuje úroveň 85 USD (72,66 eura) za barel (159 litrov). Európsky akciový index Euro Stoxx 50 dnes stráca približne 3,5 % a negatívny sentiment sa prenáša aj za Atlantik, kde hlavné americké indexy sú už v premarkete približne -2 %. Trh sa tiež obáva, že prudký nárast cien energií sa premietne do vyšších spotrebiteľských cien a obnoví inflačné tlaky v eurozóne a bude tlačiť na zvyšovanie úrokových sadzieb,“ priblížil Bajzík.
Hlavným katalyzátorom rastu cien je eskalácia napätia v oblasti Hormuzského prielivu a pozastavenie dodávok LNG z Kataru po nedávnych incidentoch. Hormuz patrí medzi najdôležitejšie energetické dopravné trasy na svete a akékoľvek obmedzenie lodnej dopravy okamžite zvyšuje rizikovú prirážku v cenách ropy aj plynu. Situáciu vyhrotili aj vyhlásenia, že plavidlá vstupujúce do oblasti môžu byť považované za legitímne ciele.
Európa zároveň vstupuje do tejto situácie s nízkymi zásobami plynu, ktoré sa pohybujú približne na úrovni 30 % kapacity. Kombinácia obmedzených dodávok LNG a nízkych zásob výrazne zvyšuje obavy z rastu energetických nákladov a ženie ceny nahor.
(1 EUR = 1,1698 USD)
